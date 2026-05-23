رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی نهاوند گفت: ۱۲ تیم مینی فوتبال روستایی در این شهرستان به یاد شهدای جنگ رمضان با هم رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ عباس ترکاشوند افزود: نخستین دوره مسابقات مینی فوتبال چمنی جام شهدای ورزشکار روستایی شهرستان نهاوند گرامیداشت یاد و خاطره آزادسازی خرمشهر و شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان همچنین بزرگداشت سالگرد حمله رژیم صهیونی به حوزه مقاومت بسیج حاج همت روستای شعبان با حضور۱۲ تیم منتخب نوجوانان از روستا‌های نهاوند به مدت ۴ روز به شکل دوره‌ای و حذفی به میزبانی روستای تکه برگزار می‌شود.

او تأکید کرد: در این حمله ناجوانمردانه سرهنگ پاسدار شهید محمد سهرابی و سرباز شهید حسین ظفری که هر دو ورزشکار در رشته دو ومیدانی و فوتبال بودند به شهادت رسیدند و قرار است از امسال با کمک بسیج هیئت ورزشی روستایی و ورزش بومی محلی و بسیج رسانه شهرستان نهاوند و دهیاری روستای تکه هر ساله به خاطر گرامیداشت یاد این شهدای ورزشکار و دیگر شهدای ورزشکار روستای برگزار شود.

رئیس هیئت ورزش روستای و بازی‌های بومی و محلی نهاوند گفت: تمامی ۱۲ تیم شرکت کننده به اسم شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان نامگذاری شده‌اند و در پایان نیز از خانواده شهدای ورزشکار قدردانی و به تیم‌های قهرمان جوائز و حکم قهرمانی اهدا می‌شود.