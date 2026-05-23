پخش زنده
امروز: -
وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای طرح کشاورزی حفاظتی و مقابله با بحرانهای اقلیمی، استفاده از انواع گاوآهن برگرداندار را در اراضی دیم کشور از سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این تصمیم که گامی کلیدی برای نهادینه کردن کشاورزی حفاظتی در بخش زراعت دیم محسوب میشود، با ابلاغیه رسمی معاون امور زراعت به سازمانهای جهاد کشاورزی استانها در اردیبهشتماه امسال ابلاغ شده است.
مشاور معاون امور زراعت در طرح کشاورزی حفاظتی، با تأکید بر ضرورت این گذار برای تولید پایدار و ارتقای بهرهوری، گفت: پژوهشهای ملی و بینالمللی نشان میدهد که حذف بکارگیری گاوآهنهای برگرداندار به دلیل خسارات جبرانناپذیر بر ساختار خاک، تشدید فرسایش آبی و بادی، ایجاد رواناب، افزایش تبخیر و تشدید ریزگردها، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
سیدعلی شهرستانی، در ادامه با اشاره به تغییرات اجرایی در سطح وزارتخانه افزود: معاونت امور زراعت در نامهای به مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی، دستور توقف تولید، تأمین و عرضه این ادوات را صادر کرده است.
وی گفت: برای ضمانت اجرایی این طرح، دولت ارائه هرگونه تسهیلات، یارانه و معافیتهای صنفی را برای تولید و استفاده از این نوع ادوات در اراضی زراعی حذف کرده است.
مشاور معاون امور زراعت در طرح کشاورزی حفاظتی ضمن توصیه به کشاورزان برای گذار به سوی کشاورزی حفاظتی، افزود: در گام نخست، استفاده از گاوآهنهای قلمی، خاکورزهای مرکب و انواع ادوات حفاظتی بهجای روشهای مرسوم قدیمی، به کشاورزان توصیه میشود تا پایداری تولید در شرایط تغییرات اقلیمی حفظ گردد.