هیئتی ویژه از سوی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظه الله) رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان نخستین مقصد استانی با هدف قدردانی از نخبگان و آحاد مردم، وارد سیستان و بلوچستان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیتالله مصطفی محامی در دیدار با اعضای هیئت اعزامی از توجه و عنایت ویژه مقام معظم رهبری از مردم استان قدردانی کرد.
امام جمعه زاهدان با اشاره به اهتمام ویژه رهبری شهید نسبت به سیستان و بلوچستان از عنایت سومین رهبر انقلاب اسلامی به مردم استان قدردانی کرد و افزود: پیش از این نیز دو پیام عمومی خطاب به علما و طوایف و سه پیام اختصاصی از سوی معظمله برای نماینده ولیفقیه در استان، مولوی عبدالرحمان چابهاری (امام جمعه اهلسنت چابهار) و مولوی عبدالصمد ساداتی (امام جمعه اهلسنت سراوان) صادر شده بود که این امر نشاندهنده لطف و عنایت ویژه ایشان به مردم این دیار است و جای قدردانی دارد.
همچنین در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی وکیلپور به عنوان مسئول هیئت اعزامی از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظه الله) به سیستان و بلوچستان عنوان داشت: برای نخستینبار در کشور، هیئتی از سوی مقام معظم رهبری به سیستان و بلوچستان اعزام شده است تا از میدانداری مردم، نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی در دوران جنگ رمضان قدردانی شود؛ اقدامی که بیانگر اهتمام و عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب به مردم استان و نقشآفرینی آنان در صحنههای مختلف است.
وی عنوان کرد: قرار است در ایام حضور هیئت در استان به شهرستانهای مختلف سفر کرده و ضمن دیدار با آحاد علما، طوایف و اقشار مختلف مردم شیعه و اهل سنت و فعالان مختلف حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ابلاغ سلام و تشکر مقام معظم رهبری صورت گیرد.