به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جام قهرمانی کشتی آزاد جهان در سال ۲۰۱۵ آمریکا که به دلیل دوپینگ کشتی گیران روس به تیم ایران تعلق گرفت، تحویل نماینده فدراسیون کشتی خواهد شد.

مقرر شده است تا این جام در مسابقات رنکینگ مغولستان که اواسط خرداد برگزار می‌شود به نمایندگان کشتی ایران تحویل داده شود.

فدراسیون همچنین پیگیر دریافت جام نایب قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۴ و همچنین نشان نقره محمد نخودی از اتحادیه جهانی کشتی است که به دلیل دوپینگ کشتی گیر گرجستانی به تیم ایران تعلق گرفته است.