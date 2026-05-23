مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از تامین و توزیع برق ۲ هزار و ۴۱۴ واحد مسکن ملی در شیراز و شهرستان‌های ارسنجان، بیضا، سپیدان، کوار و خرامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حمدرضا خسروی گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح ها در بیشتر مناطق به ۱۰۰ درصد رسیده است که در مناطقی، چون ارسنجان، بیضا، سپیدان، کوار و خرامه در حال اجرا ست و نقش مهمی در رونق صنعت ساختمان و افزایش رضایتمندی متقاضیان مسکن ایفا می‌کنند.

خسروی با تاکید بر اهمیت تامین برق پایدار برای طرح‌های نهضت ملی مسکن، جزئیات پروژه‌های برق‌رسانی را تشریح کرد. این طرح‌ها شامل پروژه ۲۸ هکتاری ارسنجان، طرح ۶ هکتاری بیضا، پروژه ۲۳ هکتاری سپیدان، طرح ۱۳۶ واحدی ارم کوهسار صدرا، پروژه ۲۴۴ واحدی سهل آباد شیراز، طرح ۱۸ هکتاری کوار و پروژه ۶۹ هکتاری خرامه می‌شود.

وی افزود: تلاش‌ها برای تکمیل طرح ۶۹ هکتاری خرامه نیز ادامه دارد.

این مقام مسئول مشخصات فنی پروژه‌های برق‌رسانی را شامل حدود ۷۹۷۷ متر شبکه برق فشار متوسط، بیش از ۱۵ هزار و ۵۷۲ متر شبکه برق فشار ضعیف، ۱۸ پست توزیع و قدرت ۲۲۱۰ کیلووات عنوان کرد. با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، شاهد تامین و توزیع برق پایدار برای ۲۴۱۴ واحد مسکن ملی در شیراز و شهرستان‌های اطراف خواهیم بود.