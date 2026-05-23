به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دخالت‌های مستمر هیئت حاکمه آمریکا در امور داخلی کوبا، تحریم‌های غیر قانونی، اقدامات تحریک‌آمیز و فشار‌های سیاسی و تهدید‌های نظامی علیه این کشور را به شدت محکوم می‌کند.

تحریم‌های اقتصادی و تجاری آمریکا علیه کوبا که از سال ۱۹۶۰ متعاقب انقلاب مردم کوبا اعمال شده و ادامه یافته است، تعرض به حاکمیت ملی این کشور و اصول بنیادین منشور ملل متحد، به‌ویژه اصل احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها بوده و موجب نقض فاحش حقوق انسانی مردم کوبا و آسیب‌های گسترده اقتصادی علیه این کشور شده است.

تحریم‌های غیرقانونی و ضد بشری آمریکا علیه کوبا طی ۶۶ سال گذشته - که طولانی‌ترین تحریم علیه یک کشور به شمار می‌آید - به دلیل آثار و پیامد‌های گسترده بر حقوق بشر مردم کوبا، جنایت علیه بشریت است و هیات حاکمه آمریکا باید به‌خاطر ارتکاب این جنایات مورد مواخذه قرار گیرد. اقدام هیئت حاکمه آمریکا در ماه‌های اخیر در تشدید تحریم‌ها و اعمال محاصره دریایی علیه کوبا، همراه با ادعا‌های تحریک‌آمیز و بی‌اساس علیه این کشور، که با هدف آشکار ارعاب و باج‌گیری از دولت کوبا صورت می‌گیرد نمونه دیگری از قانون‌شکنی و قلدری آمریکا است که باید از سوی همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد محکوم شود.

بدون تردید اراده ملت‌ها برای حفظ استقلال و عزت ملی را نمی‌توان با تحریم و تهدید در هم شکست. جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی کامل با دولت و مردم کوبا، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی کشورها، مداخله نکردن در امور داخلی دولت‌ها و پایان دادن به اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه کشور‌های در حال توسعه تاکید می‌کند.