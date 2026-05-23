ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان امروز شنبه در تهران با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و درخصوص آخرین وضعیت مذاکرات خاتمه جنگ تحمیلی رایزنی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف در این دیدار با قدردانی از حمایتها و اقدامات ملت و دولت پاکستان در ادوار مختلف از جمله در جریان جنگ تحمیلی اخیر و مذاکرات پس از آن، این تعاملات را نمونهای از همکاری خوب بین ملل و دول اسلامی عنوان کرد که میتواند برای سایر کشورهای اسلامی الگو باشد.
رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مساعی جملیه پاکستان در گفتوگوها با دولت آمریکا، اظهار داشت: ما از حقوق ملت و کشورمان عدول نمیکنیم، مخصوصا با طرفی که اصلا صداقت ندارد و اعتمادی به او وجود ندارد جمهوری اسلامی ایران همانطور که با شجاعت و اقتدار در میدان نبرد از کیان ایران دفاع کرد در عرصه دیپلماسی نیز با هوشمندی و قدرت برای احقاق حقوق حقه ایران و تامین منافع ملی کشور کوشش خواهد کرد.
رئیس مجلس خطاب به فرمانده ارتش پاکستان گفت: نظامیها بیش از دیگران و بهتر از همه ارزش صلح را میدانند، اما همان نظامیان هیچگاه اجازه نمیدهند، عزت و حقوق کشورشان لگدمال شود.
آقای قالیباف با اشاره به جنایتهای متعدد آمریکا و خسارتهای جنگ، آسیبهای معنوی آن را جبران ناپذیر دانست و اظهار داشت: ما در حال مذاکره بودیم که آمریکا جنگ به راه انداخت و حالا میگوید برای پایانش مذاکره کنیم. در آتش بسی بودیم که شما واسطه اش بودید و آمریکا با نقص عهد، محاصره دریایی کرد و حالا به دنبال برداشتن آن است!
رئیس مجلس در پایان تاکید کرد: نیروهای مسلح ما در دوران آتش بس به نحوی خود را بازسازی کردهاند که در صورت حماقت ترامپ و آغاز مجدد جنگ، حتما برای آمریکا کوبندهتر و تلختر از روز اول جنگ خواهند بود.
ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام نخست وزیر و رؤسای مجالس ملی و سنای پاکستان به آقای قالیباف گفت: دولت و ملت پاکستان بهترین آرزوها و دعاهای خیر برای آینده ایرانیان را دارند.
عاصم منیر با بیان اینکه من و شما هر دو سرباز ملتمان هستیم و سربازها بدون لکنت و با صداقت صحبت میکنند نه خاکستری و با کلمات سیاه و سفید، افزود: خوشحالم در برههای هستیم که ایران را افرادی هوشمند اداره میکنندکه بینشی بالا دارند.