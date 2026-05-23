رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: هلال احمر در محل استقرار زائران فعال و بیمارستان هلالاحمر مشغول خدمترسانی به زائران ایرانی است و هر جا هم که لازم باشد از بیمارستانهای کشور سعودی استفاده میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، درخصوص آخرین وضعیت حجاج ایرانی در مراسم حج گفت: تیمهای پزشکی جمعیت هلالاحمر در حج، هم در مکه و هم در مدینه فعال و مشغول به ارائه خدمت به حجاج ایرانی هستند.
وی افزود: حجاج این روزها خودشان را برای مراسم تشریق آماده میکنند و پرسنل و کادر پزشکی هلالاحمر نیز در قالب تیمهای درمانی منسجم با آمادگی کامل، خدمات پزشکی را در این ایام ارائه میدهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: در صورت اینکه زائران دارای بیماری و افراد پرخطر نیاز به دریافت خدمات درمانی داشته باشند، تمهیدات ویژه را همچون اعزام با آمبولانس و اتوبوسهای مخصوص و اجرای وقوف اضطراری در روز نهم ذیالحجه را پیشبینی کردهایم.
کولیوند بااشاره به فعالیت و برپایی بیمارستانهای سیار در منا، عرفات و مشعر تصریح کرد: خوشبختانه زائران ایرانی در سلامت کامل هستند و گروههای پزشکی که در خدمت زائران حاضرند با تجهیزات و آمادگی کامل کار ارائه خدمات پزشکی را انجام میدهند.
وی گفت: اعضای تیمهای پزشکی و درمانی جمعیت هلالاحمر در قالب ۱۸۰ نفر برای ۳۰ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی اعزام شدهاند و فعلا این تعداد نفرات برای ارائه خدمات کفایت میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر افزود: کسانی را در قالب تیمهای پزشکی به حج فرستادهایم که هر کدام به لحاظ توانایی چند نفر محسوب میشوند و از تخصص لازم برخوردار هستند و با تمام قدرت خدمات درمانی را ارائه خواهند داد.
کولیوند گفت: درمانگاههای تخصصی در هتلهای محل استقرار زائران فعال بوده و بیمارستان هلالاحمر نیز در شهر مکه مشغول خدمترسانی به زائران ایرانی هستند و هرجا هم که لازم باشد از بیمارستانهای کشور سعودی استفاده میکنیم و همکاری طرف سعودی در ارائه خدمات به زائران ایرانی هم مناسب است.
وی ادامه داد: همه زائران ایرانی در سلامت کامل هستند و زائرانی که توان اینکه خودشان در ایام تَشریق حضور نداشته باشند، با همت همکاران اعزامی از جمعیت هلالاحمر در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد.