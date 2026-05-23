واکسیناسیون ۸۰۰ هزار راس دام در استان بوشهر
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دامپزشکی استان بوشهر گفت: طرح واکسیناسیون تب برفکی با تزریق واکسن به بیشاز ۸۰۰ هزار دام در استان اجرا شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حسن بازیار گفت: در طرح واکسیناسیون تب برفکی که از اول بهمن ماه ۱۴۰۴ تا پایان فروردین سالجاری اجرا شد، ۸۰۰ هزار و ۱۸۷ راس دام واکسینه شدند.
وی عنوان کرد: در این طرح، ۷۷۶ هزار و ۴۳۶ راس دام سبک (گوسفند و بز) و ۲۳ هزار و ۷۵۱ رأس دام سنگین (گاو و گوساله) برعلیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دامپزشکی استان بوشهر اظهار کرد: تب برفکی یکی از بیماریهای ویروسی بسیار مسری دامها است که میتواند خسارتهای اقتصادی فراوانی ایجاد کند؛ کاهش تولید شیر، افت رشد، تلفات و محدودیتهای صادراتی تنها بخشی از پیامدهای این بیماری است.
بازیار تاکید کرد: واکسیناسیون یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری است، اما به تنهایی کافی نیست و مقابله مؤثر با تب برفکی نیازمند رعایت اصول بهداشت و امنیت زیستی است، از جمله حمل و نقل و جابجایی اصولی دام و اطمینان از خرید دام سالم و ایمن است.
وی اشاره کرد: این طرح با اجرا در تمام شهرستانهای استان و همکاری دامداران و کارشناسان بهداشتی، گامی مؤثر در حفاظت از سلامت دامها و جلوگیری از شیوع بیماری برداشته است.