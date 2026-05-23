رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تشکیل بیش از ۲۹ هزار پرونده قضایی برای صیانت از اراضی ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی در نشست شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی با ارائه گزارش عملکرد این سازمان، حفاظت از ۱۴ میلیون هکتار جنگل و ۸۳ میلیون هکتار مرتع را اولویت راهبردی این مجموعه دانست.
وی با اشاره به گستره وسیع زیستبومهای کشور گفت: تلاش ما مدیریت پایدار عرصههاست و در همین راستا، در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، ۱۷۷ میلیون اصله نهال تولید و کاشته و همچنین با هدف مدیریت منابع آب و مقابله با فرسایش خاک، ۵۷۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در مناطق مختلف کشور اجرایی شده است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به اقدامات بیابانزدایی افزود: ۱۰۳ هزار هکتار از کانونهای بحرانی بیابانی تحت عملیات تثبیت شنهای روان و احیای پوشش گیاهی قرار گرفتهاند تا از پیشروی بیابانها و خسارات آن را کاسته شود.
رضا افلاطونی به اقدامات حقوقی و حفاظتی اشاره کرد و گفت: حفاظت از عرصهها خط قرمز ماست. پارسال، ۶۶۳ هزار هکتار از اراضی ملی حدنگاری شده و برای ۲۲۰۰ کیلومتر نیز آتشبُر ایجاد شده است.
او با ارائه آماری از برخورد با متصرفان افزود: در حوزه حقوقی و قضایی، ۲۹ هزار و ۲۵۰ پرونده تصرف غیرقانونی تشکیل شده که در نتیجه آن ۵۱۴۵ هکتار رفع تصرف و ۳۳ هزار هکتار خلع ید صورت گرفته است تا دست سودجویان از منابع ملی کوتاه شود.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به حرکت سازمان به سمت الکترونیک شدن گفت: سامانه پنجره واحد زمین اکنون به بستری برای ارائه تمامی خدمات الکترونیکی مرتبط با اراضی تبدیل شده است. این شفافسازی، همزمان با مدیریت بهینه بودجه، به ما کمک میکند تا با دقت بیشتری بر عرصههای ملی نظارت داشته باشیم و از تخریب جنگلهای ارزشمند بهویژه در زاگرس و شمال کشور جلوگیری کنیم.