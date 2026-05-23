مدیریت دولت و استانداری خراسان رضوی در جنگ اخیر، قابل قدردانی است

مدیریت دولت و استانداری خراسان رضوی در جنگ اخیر، قابل قدردانی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد گفت: در نشست مشترک ائمه جمعه و فرمانداران استان خراسان رضوی که در سالن اجتماعات شهدای سلامت برگزار شد، اظهار کرد: موفقیت دولت در استان و کشور باعث افتخار است و در این شرایط ائمه جمعه باید پاسدار نظام و انقلاب باشند.

آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی افزود: اگر کشور یا استان درست اداره نشود، نمی‌ توانیم آنگونه که باید و شاید انجام وظیفه کنیم، باید مسئولیت پاسداری و نگهبانی از نظام و انقلاب را انجام دهیم و در شرایط جنگی اقتدار و توان مدیریت دولت ثابت شد.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: از قرون وسطی تا به امروز در همه کشور‌هایی که مورد تهاجم قرار می‌ گرفتند، وقتی رهبر آن کشور را از بین می‌ بردند، از هم می‌ پاشید، اما در کشور ما مقام معظم رهبری به شهادت رسیدند و کشور با همان قدرت و قوت پابرجا ماند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: در یک ماه اول بعد از جنگ اخیر، مدیریت کشور به قدری زیبا انجام شد که شاهد صف پمپ بنزین، فروشگاه‌ ها و نانوایی‌ ها نبودیم که به دلیل مدیریت دولت در کشور و استان بود. این ثابت کرد روزی که اراده شود، کشور اداره شود، به این زیبایی اداره می‌ شود که در حساس‌ ترین و متشنج‌ ترین اوضاع، صف نداشته باشیم و این نکته قابل توجه و قدردانی است.

آیت‌ الله علم‌ الهدی عنوان کرد: مشکلات خارج از توان مدیریتی ما نیست و به گونه‌ ای نیست که نتوان مشکل را حل کرد، فقط تلاش بیشتر، تجربه و پختگی بیشتر و تقید بیشتر نیاز است که ما در استان از هز سه برخوردار هستیم. مشکلات اصناف با استمهال بانکی و حل مسائل تامین اجتماعی حل می‌ شود.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: اختیارات استاندار زیاد شده و خیلی از مسائل را می‌ توان با این اختیارات مدیریت کرد تا به مردم فشار وارد نشود. تجمعات شبانه از توجهات وجود اقدس امام زمان (عج) است که سبب ایستادگی مردم شده است و سرویس های اطلاعاتی جهان غرب از حضور مردم متحیر شده اند.

آیت‌ الله علم‌ الهدی با بیان اینکه مردم گرانی را تحمل می کنند اما گران‌ فروشی را تحمل نمی‌ کنند، تصریح کرد: مردم طاقت و توقع گرانی را ندارند، باید گرانی را مدیریت کنیم و در جایی هم که نمی‌ توان جلوی گرانی را گرفت، باید به گونه‌ ای عمل شود که مردم غافلگیر نشوند.

امام جمعه مشهد گفت: باید تا جایی که می‌ توانیم به دولت کمک کنیم. امروز اداره کشور در دست دولت است و استان به دست استاندار سپرده شده است، بنابراین تا جایی که می‌ توانیم باید اوضاع را بهتر مدیریت کنیم.

آیت‌ الله علم‌ الهدی با بیان اینکه ۵۴ امام جمعه در استان داریم، خواستار ایجاد توافق‌ هایی بین ائمه جمعه و مدیران استان برای حل مشکلات مردم شد.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی بیان کرد: این قرارگاه مقابل دولت نیست. این قرارگاه به صورت پایلوت در مشهد فعالیت می کند که نمونه آن باید در شهرستان‌ ها نیز اجرا شود، در این صورت بسیاری از مشکلات حل می‌ شود.