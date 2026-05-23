مسئول دبیرخانه طرح ملی حفظ قرآن گفت: انتقادات و پیشنهادات شرکت‌کنندگان در مرحله نخست بیست‌ویکمین دوره آزمون اعطای مدارک تخصصی حافظان قرآن جمع‌بندی و بررسی می‌شود و پس از اعلام نتایج، امکان ثبت اعتراض وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکناِ، کریم دولتی، مسئول دبیرخانه طرح ملی حفظ قرآن با اشاره به برگزاری آزمون اعطای مدرک حفظ قرآن در وضعیت جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: این آزمون به همت سازمان دارالقرآن الکریم و حمایت وزارت کشور و شورای امنیت کشور بدون هیچ مشکل در ۹۵ حوزه امتحانی برگزار شد و روحیه و نشاط تازه‌ای به حافظان بخشید.

آقای دولتی اظهار کرد: ممکن است برخی شرکت‌کنندگان آمادگی کافی نداشته یا نسبت به روند آزمون انتقاداتی مطرح کنند، دبیرخانه نکات، انتقادات و پیشنهادات دریافتی را جمع‌بندی کرده و پس از بررسی کارشناسی، نتایج را به‌زودی اعلام می‌کند.

وی تأکید کرد: پس از اعلام نتایج مرحله نخست، امکان ثبت اعتراض برای حافظان فراهم است. ما خود را مدافع حقوق حافظان در برگزاری آزمون‌های تخصصی می‌دانیم و همه تلاش مان را برای اجرای هرچه بهتر مراحل بعدی آزمون در سال جاری و نیز در سنوات آینده به کار خواهیم گرفت.

مسئول دبیرخانه طرح ملی حفظ قرآن گفت: برنامه ما اعلام سریع نتایج مرحله نخست است تا حافظان برای مرحله دوم (ارائه و اجرای محفوظات) آمادگی لازم را کسب کنند.

آقای دولتی در پایان ابراز امیدواری کرد: سطح کمی و کیفی حافظان قرآن روزبه‌روز ارتقا یابد.

وی افزود: برای همۀ حافظان، از درگاه الهی توفیق روزافزون در حفظ و عمل به قرآن کریم مسئلت داریم و امیدواریم خدای متعال، جریان مبارک حفظ را روزبه‌روز گسترش دهد و رهبر شهید انقلاب اسلامی که بنیان‌گذار بسیاری از حرکت‌های قرآنی در کشور بودند در اعلی علیین قرار دهد.