به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از پنج دانشگاه برتر در حوزه همکاری و جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور انتخاب شد.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با عنوان پایگاه خواجه نصیر از طرف سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نهاد ریاست جمهوری به عنوان پایگاه‌های برگزیده در حوزه همکاری با نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور شناخته شد.