رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ساری گفت: تالابها ۴۰ درصد تنوع زیستی جهان را تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رویداد ملی تنوع زیستی ایران از صبح امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سراسر کشور و گروهی از کارشناسان و کنشگران محیط زیست در ساری آغاز شد.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم گفت: حفاظت از سرمایههای طبیعی و تقویت همافزایی میان مدیران و فعالان محیط زیست از اهداف اصلی برگزاری این رویداد ملی است.
شینا انصاری افزود: باید برای حفاظت از تنوع زیستی اعم از سازمانهای مردم نهاد و اصحاب رسانه و دانشگاهیان پای کار باشند.
وی تصریح کرد: بیش از ۱۹ میلیون هکتار از عرصه کشور، محیط زیست است و در طول ۲۱ ماه عمر دولت چهاردهم اقدامات خوبی از جمله بازگشت مرجعیت کنوانسیون ملی و تهیه و تدوین برنامه حفاظت زیستی کشور که همسو با تنوع زیستی انجام شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه۴۰ درصد تنوع زیستی جهان را در تالابها داریم.
افزود: هر جا که علم و اراده و مشارکت در کنار هم باشند میتوان امیدوار بود طبیعت توان خود را بازیابی کند.
انصاری گفت: در خصوص پسماند مازندران، اقدامات خوبی در شرق استان و تامین اعتبار برای طرحهای فاضلاب در مازندران انجام شد و همه اینها بر تنوع زیستی استان تاثیر گذار است.
افزایش اعتبارات آب و فاضلاب مازندران
استاندار مازندران نیز در این مراسم گفت: بهره برداری از کارخانه کمپوست شرق استان و بهره برداری زباله سوز ساری از اقدامات انجام شده است.
مهدی یونسی رستمی افزود: برای طرحهای فاضلاب در مازندران حدود ۸ همت گذاشتیم و در مجموع اعتبارات آب و فاضلاب افزایش یافته و بهبود کیفیت محیط زیست اهمیت بالایی دارد.
او در مورد چالشهایی مانند تغییر کاربری جنگلهای هیرکانی، تکهتکه شدن زیستگاه ها، فشار گردشگری، آلودگی دریای خزر و کاهش کارکردهای اکولوژیک تالاب میانکاله هشدار داد و بر ضرورت مدیریت و کاهش این تهدیدها تأکید کرد.
استاندار مازندران جلوگیری از اجرای طرح پتروشیمی میانکاله، بهره برداری از کارخانه کمپوست بهشهر و زبالهسوز ساری و همچنین اتمام طرحهای مدیریت پسماند در قائمشهر، تنکابن و نور تا پایان سال را از اقدامات امیدبخش عنوان کرد و گفت: این دستاوردها نشان میدهد مازندران از مرحله بحران پذیری عبور کرده و وارد مرحله اقدام، اصلاح و حکمرانی اجرایی در حوزه محیط زیست شده است.
یونسی نظام مدیریت آبهای سطحی و جمع آوری و تصفیه فاضلاب را دو رکن زیرساختی تعیینکننده در آینده محیط زیست استان دانست و از افزایش چشمگیر اعتبارات این حوزه در سال جاری خبر داد.
او افزود: این جهش مالی نشان دهنده عزم دولت برای حل مسائل زیرساختی و بهبود کیفیت محیط زیست است.
این رویداد دو روزه همزمان با روز جهانی تنوع زیستی برگزار میشود و طی آن نشستهای تخصصی و برنامههای راهبردی با محوریت شعار امسال این روز جهانی دنبال میشود.
در این مراسم از پوستر پویش ملی تنوع زیستی و سه کتاب «پستانداران ایران»، «چارچوب جهانی تنوع زیستی» و «سالنامه آماری تنوع زیستی ایران» رونمایی شد.
به گفته برگزارکنندگان این رویداد، ۲۷ مقاله مدیریتی مرتبط با تنوع زیستی به این همایش ارسال شده که پس از بررسی آثار و ارزیابی آن ها، ۹ مقاله قرار است در نشستهای تخصصی به صورت چکیده مدیریتی ارائه شود و سایر مقالات نیز در قالب پوستر در محل برگزاری همایش به نمایش در میآید.
فرخ طایر او نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران، آیشانی مداگانگودا نماینده مقیم موقت برنامه توسعه ملل متحد در ایران UNDP و حمید ظهرابی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از سخنرانان این رویداد ملی هستند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره برنامه های زیست محیطی برای حفظ گونه جانوری فوک خزری به خبرنگار ما موسوی گفت: