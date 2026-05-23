معاون سیاسی و امنیتی استاندار از آغاز فرآیند ارزشیابی غیرحضوری دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم کهگیلویه و بویراحمد از ۹ خردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون استاندار با تأکید بر لزوم توجه به شرایط آموزش مجازی دانش‌آموزان گفت: با وجود اهمیت آموزش حضوری و ارتقای کیفیت علمی، امتحانات پایان دوره با در نظر گرفتن شرایط موجود، به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

فتاح محمدی افزود: امروز جمعی از دانش آموزان پایه هفتم تا نهم دوره متوسطه اول با حضور در استانداری درخواست تجدید نظر مسئولان مبنی بر برگزاری امتحانات به صورت حضوری داشتند‌.

وی ادامه داد: با تشکیل شورای تامین و بررسی درخواست و مطالبه دانش آموزان و اولیاء با برگزاری امتحانات به صورت غیر حضوری موافقت شد.