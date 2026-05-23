به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا گفت: مراسم بزرگداشت امامزاده اسماعیل (ع) با حضور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از قشر‌های مختلف مردم در بقعه این امامزاده جلیل القدر برگزار شد.

مهدی میری با بیان اینکه بقعه امامزاده اسماعیل از نوادگان حضرت ابوالفضل در ۳۵ کیلومتری فسا واقع شده افزود: قرارگیری بقعه این امامزاده در مسیر ترانزیت فارس به استان‌های جنوبی و شرقی، اینجا را به یک مکان زیارتی و گردشگری در کشور تبدیل کرده است.

وی بیان کرد: عطرافشانی و غبارروبی و اجرای برنامه‌های فرهنگی از برنامه‌های مراسم بزرگداشت امامزاده اسماعیل (ع) بود.