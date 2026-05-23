شبکه‎‌های نمایش و سه سیما با تدارک برنامه‌های ویژه، امشب شنبه ۲ خردادماه میزبان مخاطبان با نمایش فیلم سینمایی «سرزمین خورشید» و پخش زنده رقابت حساس بایرن مونیخ و اشتوتگارت خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه‌های متنوعی برای شامگاه شنبه در نظر گرفته شده است که علاقه‌مندان به سینمای دفاع مقدس و فوتبال می‌توانند به شرح زیر به تماشای آنها بنشینند:

بازخوانی حماسه‌ای در «سرزمین خورشید»

شبکه نمایش امشب ساعت ۲۱، فیلم سینمایی «سرزمین خورشید» به کارگردانی احمدرضا درویش را روی آنتن می‌برد.

این فیلم با نقش‌آفرینی بازیگران برجسته‌ای همچون خسرو شکیبایی، سعید پورصمیمی، گلچهره سجادیه، محمدرضا مشاک‌زاده و محمود پاک‌نیت، داستانی از سال‌های جنگ تحمیلی را روایت می‌کند.

در این اثر، محاصره بیمارستانی در خرمشهر و تلاش محمد جهان‌آرا، فرمانده نیرو‌های ایرانی برای انتقال مجروحان به تصویر کشیده شده است که در میانه راه با سد نیرو‌های عراقی در حال تسخیر شهر روبه‌رو می‌شوند.

فینال داغ بایرن مونیخ و اشتوتگارت در شبکه سه

علاقه‌مندان به فوتبال نیز می‌توانند از ساعت ۲۱:۳۰ امشب شاهد پخش زنده دیدار فینال جام حذفی آلمان از شبکه سه سیما باشند.

در این مسابقه حساس که در ورزشگاه المپیک برلین برگزار می‌شود، دو تیم بایرن مونیخ و اشتوتگارت برای کسب کاپ قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.

این دیدار در قالب برنامه «گزارش ورزشی» با گزارش حسین رضایی و قضاوت داور آلمانی، Jablonski S، به روی آنتن خواهد رفت.