رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تأکید کرد امنیت زیستی با امنیت ملی گره خورده است و احیای تالاب‌ها و زیستگاه‌ها از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری،در همایش روز جهانی تنوع زیستی در ساری با تاکید بر لزوم حکمرانی علمی و مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت گفت: حفاظت از تنوع زیستی را بنیان امنیت زیستی، اقتصادی و فرهنگی کشور دانست.

وی با بیان اینکه امنیت زیستی و تنوع زیستی با امنیت ملی کشور گره خورده است و شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی، بر نقش جوامع محلی در اقدامات حفاظتی است؛ افزود: برگزاری همایش در جوار جنگل‌های هیرکانی را نمادی از مسئولیت ملی است.

انصاری، با بیان اینکه بیش از ۱۹ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور تحت مدیریت سازمان است، بر اولویت‌های جدی سازمان از جمله ارتقای مدیریت مناطق، استفاده از ابزار‌های نوین پایش و آموزش محیط‌بانان تأکید کرد.

وی همچنین بازگشت مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست را اقدامی مهم برای انسجام‌بخشی سیاست‌گذاری‌ها دانست و به دستور رئیس‌جمهور برای تدوین برنامه جامع حفاظت از تنوع زیستی کشور اشاره کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به موفقیت در حفاظت از گونه‌های در معرض خطر مانند یوزپلنگ آسیایی، بر لزوم ترکیب اراده، مشارکت مردمی و همکاری علمی تأکید کرد. وی همچنین از دریافت سند مالکیت بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار هکتار از اراضی تالابی کشور به نام سازمان خبر داد و چالش‌هایی، چون فشار بر زیستگاه‌ها و تغییر کاربری اراضی را مهم‌ترین تهدید‌ها برشمرد.



انصاری همچنین از تلاش سازمان برای مستندسازی حقوقی خسارت‌های وارده به اکوسیستم‌ها در مجامع بین‌المللی خبر داد.

خانم انصاری همچنین در حاشیه این رویداد ملی با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی برخی گونه‌های جانوری کشور گفت: فوک خزری همچنان با تلفات روبه‌رو است و ایران در تلاش برای اجرای برنامه‌ای مشترک میان کشور‌های ساحلی خزر برای حفاظت از این گونه در معرض انقراض است.

وی تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حاشیه جنگل‌های شمال، افزایش مداخلات انسانی و انتشار آلاینده‌ها را از مهم‌ترین تهدید‌های زیست‌بوم‌های کشور به‌ویژه استان‌های شمالی بیان کرد و افزود: حفاظت مؤثر از تنوع زیستی بدون مشارکت مردم، تشکل‌های زیست‌محیطی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره آخرین وضعیت فوک خزری نیز گفت: با وجود ادامه تلفات این گونه ارزشمند، در ماه‌های اخیر اقدامات علمی و میدانی مناسبی آغاز شده است.

انصاری افزود: برنامه ملی حفاظت از فوک خزری با همکاری اداره‌کل محیط زیست مازندران و دانشگاه تربیت مدرس نور تدوین شده و می‌تواند گامی مهم برای نجات این گونه باشد.

وی با اشاره به ماهیت فرامرزی حفاظت از فوک خزری تأکید کرد: ایران در چارچوب کنوانسیون تهران پیگیر دیپلماسی فعال محیط‌زیستی برای اجرای برنامه‌ای منسجم و مشترک میان پنج کشور ساحلی دریای خزر است.

این همایش شاهد رونمایی از پوستر و پویش ملی تنوع زیستی، کتاب «پستانداران ایران»، ترجمه «چارچوب جهانی تنوع زیستی» و «سالنامه آماری تنوع زیستی ایران» بود.