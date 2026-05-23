دانشگاه علم و صنعت، نحوه ادامه فعالیت‌های آموزشی ـ پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

نحوه ادامه فعالیت‌های آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد: با توجه به پیامد‌های حوادث دی، جنگ رمضان، اختلال در اینترنت بین‌الملل و تأثیر آن بر فعالیت‌های آموزشی ـ پژوهشی دانشجویان، تمهیدات زیر برای کاهش آسیب‌های تحصیلی دانشجویان عزیز در نظر گرفته است. بدیهی است حتی در شرایط دیگر هم دانشجو می‌تواند درخواست و ادله خود را به کمیته منتخب ارسال کند تا بررسی شود. این تسهیلات نافی تسهیلات قبلی در خصوص جنگ ۱۲ روزه و یا ناآرامی‌های دی نخواهد بود.

مقطع کارشناسی

اجازه حذف دو درس به صورت حذف اضطراری منوط به آنکه تعداد واحد‌های باقیمانده زیر ۱۰ واحد نشود.

اجازه حذف دروس عملی آزمایشگاه و کارگاه.

اجازه اخذ تا سقف ۹ واحد درسی جهت امتحان فارغ‌التحصیلی

موافقت با تقاضای حذف ترم بدون احتساب در سنوات دانشجویانی که به دلایل تخریب منزل مسکونی یا شهادت بستگان درجه اول در جنگ، امکان تحصیل در این نیمسال را نداشته باشند.

در صورت امکان و با توجه به شرایط حاکم بر کشور، برگزاری ترم تابستان برای جبران کسری واحد و عقب ماندگی تحصیلی دانشجویان با تنوع واحد‌های اصلی، علوم پایه و معارف.

تلاش برای ارائه دوره فشرده دروس عملی آزمایشگاهی در بازه زمانی بین نیمسال دوم و تابستان.

تلاش برای ارائه برخی دروس تخصصی دانشکده (در صورت موافقت دانشکده و به حد نصاب رسیدن نفرات) در نیمسال تابستان.

تحصیلات تکمیلی:

به زیر حد نصاب رسیدن واحد‌های نیسمال ۴۰۴۲ با توجه به حذف یک درس یا چند درس، بلامانع است.

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از ورودی ۱۴۰۰ به بعد و برای دانشجویان مقطع دکتری از ورودی ۱۴۰۲ به بعد، چنانچه دانشجویی تنها یک درس را مردود شود و سپس همان درس را با نمره قبولی بگذراند، درس مردودی در کارنامه کلی دانشجو بلااثر خواهد شد. در صورتی که مردودی درس چند بار هم تکرار شده باشد، همگی آنها بلااثر خواهند شد. فرم مربوط به درخواست حذف درس مردودی در سامانه گلستان قرار داده شده است.

کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت تأیید استاد درس عملی مبنی بر غیبت دانشجو، درس عملی را حذف می‌نماید.

کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه با درخواست معرفی به استاد تنها یک درس باقیمانده دانشجوی کارشناسی ارشد که قبلاً در آن نمره مردودی داشته است و نیز دانشجو آماده دفاع از پایان نامه خود می‌باشد، در صورت عدم ارائه درس توسط دانشکده، موافقت خواهد کرد.

همه دانشجویان شامل دو ماه افزایش بدون احتساب در سنوات خواهند شد.

با تقاضای حذف ترم بدون احتساب در سنوات دانشجویان به دلایل تخریب منزل مسکونی یا شهادت بستگان درجه اول در جنگ، موافقت می‌شود.