نخستین اجرای سال ارکستر و کر میترا روی صحنه میرود
تالار وحدت شامگاه دوشنبه ۴ خرداد میزبان کنسرت «یادگاه» با اجرای ارکستر و کر میترا به رهبری محمدرضا صفوی و خوانندگی هادی فیضآبادی میشود.
به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این پروژه موسیقایی با نگاهی نو به موسیقی فولک و تصنیفهای جاودان ایران، سفری به خاطره جمعی موسیقی ایرانی خواهد داشت.
در کنسرت «یادگاه»، یاد و حالوهوای نوازندگان سرودهای کهن و آوای خوانندگان قدیمی، با تنظیمهایی تازه و روایتی امروزی بازآفرینی میشود؛ اجرایی که تلاش دارد میان اصالت موسیقی ایرانی و سلیقه شنیداری امروز پلی تازه ایجاد کند.
این اجرا با همراهی گروه کر بزرگسال و کودک میترا برگزار میشود و آترین آدالان بهعنوان رهبر کر، مرجانه رمضانیان بهعنوان سرپرست کر کودک و شکیبا خسروی بهعنوان کنسرتمایستر در آن حضور دارند. مدیریت اجرایی این کنسرت نیز بر عهده کاوه کشکولی است.
کنسرت «یادگاه»، شامگاه دوشنبه ۴ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت تهران برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند بلیت این اجرا را از طریق سایت ایران کنسرت تهیه کنند.