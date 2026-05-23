تالار وحدت شامگاه دوشنبه ۴ خرداد میزبان کنسرت «یادگاه» با اجرای ارکستر و کر میترا به رهبری محمدرضا صفوی و خوانندگی هادی فیض‌آبادی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این پروژه موسیقایی با نگاهی نو به موسیقی فولک و تصنیف‌های جاودان ایران، سفری به خاطره‌ جمعی موسیقی ایرانی خواهد داشت.

در کنسرت «یادگاه»، یاد و حال‌وهوای نوازندگان سرودهای کهن و آوای خوانندگان قدیمی، با تنظیم‌هایی تازه و روایتی امروزی بازآفرینی می‌شود؛ اجرایی که تلاش دارد میان اصالت موسیقی ایرانی و سلیقه شنیداری امروز پلی تازه ایجاد کند.

این اجرا با همراهی گروه کر بزرگسال و کودک میترا برگزار می‌شود و آترین آدالان به‌عنوان رهبر کر، مرجانه رمضانیان به‌عنوان سرپرست کر کودک و شکیبا خسروی به‌عنوان کنسرت‌مایستر در آن حضور دارند. مدیریت اجرایی این کنسرت نیز بر عهده کاوه کشکولی است.

کنسرت «یادگاه»، شامگاه دوشنبه ۴ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سایت ایران کنسرت تهیه کنند.