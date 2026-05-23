روبرتو پیاتزا گفت: این فصل، فصل بسیار مهمی برای والیبال ایران است، باید زرنگ و باهوش باشیم و انرژی جدیدی بگذاریم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران در آغاز تمرینات امروز (۲ خرداد) در جمع بازیکنان، اظهار داشت: خوشحال هستم که در کنار شما قرار گرفتم، می‌دانید بودنم در اینجا راحت نبود.

وی گفت: الان اینجا هستم و خوشحالم. روز اول است که می‌خواهم حضوری همه چیز را چک کنم. کار را انجام می‌دهیم و من هم چک می‌کنم. از امروز کمی بیشتر کار می‌کنیم ولی صحبت‌های اصلی را سه شنبه انجام می‌دهم که همه هستند.

روبرتو پیاتزا با بیان اینکه این فصل، فصل بسیار مهمی برای والیبال ایران است، افزود: روز سه شنبه متوجه خواهید شد که چگونه فصل را ادامه می‌دهیم. کسی به ما کمک نمی‌کند الا خودمان. وقتی می‌گویم ما، منظورم شما بازیکنان و کادر فنی است و کسی دیگری نمی‌تواند کمک کند.

سرمربی تیم ملی والیبال گفت: می‌دانم هدف سختی داریم. فصل گذشته یک قدم کوتاه برداشتیم. به نظر من می‌توانستیم خیلی بهتر هم باشیم. الان همدیگر را می‌شناسیم. می‌دانیم که دنیای والیبال منتظر ما نمی‌ماند و پیشرفت خود را ادامه می‌دهد و ما هم باید زرنگ و باهوش باشیم، مثل عرشیا. همچینن بیرون از زمین باید این حرکات را انجام دهیم.

وی افزود: همانطور که گفتم سه‌شنبه درباره اهداف صحبت می‌کنیم. کادر جدید و انرژی جدید و می‌خواهم شما (بازیکنان) هم انرژی جدید بگذارید. لبخند بزنید در زمین و حتی زمان هایی که از خودمان انتظار داریم، بهتر باشیم و نیستیم، باز هم لبخند بزنید. خوشحال هستیم به خاطر اینکه بازیکن والیبال هستیم.