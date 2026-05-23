عملیات آبرسانی و رفع تنش آبی ۷۳ روستای استان با هزینه حدود ۲ هزار میلیارد ریال در سال گذشته اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: در سال گذشته عملیات آبرسانی به ۴۲ روستا و رفع تنش آبی در ۳۱ روستای استان با برنامهریزی و اجرای عملیات متعدد زیرساختی اجرا شده است.
ناصر اکبری افزود: با هدف تأمین پایدار آب شرب روستاها و بهبود شاخصهای خدمت رسانی در مناطق روستایی، عملیات آبرسانی به ۴۲ روستا در مناطق کوهپایه، سمیرم، نایین، دهاقان، شاهینشهر و میمه، تیران و کرون، براآنوکرارج، جرقویه، فریدن، میمه، چادگان، نجفآباد و اصفهان در سال ۱۴۰۴ با هزینهای افزون بر هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال اجرا شد و جمعیتی بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر زیر پوشش قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع تنش آبی در روستاهای استان ادامه داد: در همین مدت باهزینه ۴۵۵ میلیارد ریال، طرحهای رفع تنش آبی در ۳۱ روستا در شهرستانهای خوانسار، تیران و کرون، فریدونشهر، اردستان، نایین، لنجان، سمیرم، هرند و نطنز اجرا شد که بیش از ۱۵ هزار و ۱۴۰ نفر از مزایای آن بهرهمند شدند.
اکبری به مهمترین اقدامات اجراشده در قالب این طرحها اشاره کرد و گفت: در مجموع برای اجرای این طرح ها، بیش از ۵۵ کیلومتر خط انتقال و حدود ۱۷ کیلومتر شبکه توزیع آب اجرا شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته با اجرای این طرحها آبرسانی سیار به ۱۴ روستا حذف شد، افزود: در این طرحها در مجموع ۲ هزار و ۷۲۰ متر مکعب مخزن ذخیره آب احداث شده و ۶ حلقه چاه و قنات حفر یا کفشکنی، ۶ ایستگاه پمپاژ اصلاح یا ایجاد، ۴ طرح برق رسانی اجرا و یک واحد تصفیهخانه آب اضطراری تجهیز شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای تأمین آب در مناطق روستایی گفت: اجرای این طرحها نقش مهمی در افزایش پایداری تأمین آب شرب، بهبود کیفیت خدمات و کاهش مشکلات ناشی از کمآبی در روستاهای استان داشته و این روند با هدف ارتقای سطح رفاه ساکنان مناطق روستایی ادامه دارد.