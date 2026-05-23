آغاز اردوی فرنگی کاران در کمپ تیم های ملی
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از ۳ ماه بار دیگر در کمپ تیمهای ملی کشتی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز ۹ اسفندماه و در پی تجاوزات تروریستی و وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، تمرینات تیمهای ملی کشتی در کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی تعطیل شد و پس از جنگ رمضان نیز به دلیل آسیبهای جدی که به این کمپ وارد شده بود تا بازسازی کامل رستوران و خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده امکان برگزاری تمرینات تیمهای ملی در این کمپ وجود نداشت.
اکنون با گذشت ۳ ماه بار دیگر اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان از دیروز در کمپ تیمهای ملی کشتی حاضر شدند تا تمرینات خود را در این مکان مجهز از سر گیرند.
ملی پوشان فرنگی کار صبح امروز و در نخستین جلسه تمرینات خود، تمرین بدنسازی را در دستور کار داشتند.
اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران نیز از ۵ خردادماه در کمپ تیمهای ملی کشتی آغاز خواهد شد.