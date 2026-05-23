هنرمند نوپای اصفهانی رتبه سوم مهرواره «بچههای مقاومت» را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در حالی که هنر، بازتابی از ارزشهای اصیل و پایداری است، دلارام ایزدخواستی، هنرمند نوپای مرکز ۹ کانون پرورش فکری استان اصفهان، با کسب رتبه سوم بخش کودک در مهرواره ملی «بچههای مقاومت»، نام این استان را در فهرست برگزیدگان ملی هنری حک کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان اصفهان، در آیین اختتامیه سومین مهرواره ملی فرهنگی، هنری و ادبی «بچههای مقاومت» که با هدف ترویج فرهنگ پایداری و پاسداشت یاد شهدای عزیز کودک و نوجوان برگزار شد، استعدادهای درخشان سراسر کشور به رقابت پرداختند. در این میان، هنرنمایی دلارام ایزدخواستی، عضو ۹ ساله مرکز ۹ کانون استان اصفهان، درخشش ویژهای در بخش هنری (رشته نقاشی) داشت و موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.
این مهرواره ملی که با تمرکز بر الگوگیری از فرهنگ عاشورا و همدردی با کودکان مظلوم در جنگهای اخیر به صورت برخط برگزار شد، شاهد رقابت بسیار سنگین هنرمندان کودک و نوجوان بود. هیئت داوران بخش هنری متشکل از شفیقه زمانی، سمیه مرتضیوند و فاطمه قلیزاده، با دقت بسیار بالا بر آثار ارسالی نظارت داشتند.
کسب این جایزه ارزشمند، نه تنها افتخاری برای دلارام ایزدخواستی و خانواده ایشان، بلکه گواهی بر توانمندی بالای مربیان و اعضای کانون پرورش فکری استان اصفهان در عرصههای فرهنگی و هنری است.
این موفقیت، نشاندهنده تعهد کانون به پرورش استعدادهایی است که هنر را در مسیر ارزشهای والای انسانی و مقاومت به کار میگیرند.