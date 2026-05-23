به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر عامل بنیاد حمایت از نخبگان شهرستان گراش گفت: این بنیاد با بیش از ۶ ماه فعالیت، روند جذب دانش‌آموزان مستعد، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و کلاس‌های مهارتی ویژه دانش‌آموزان متوسطه را با هدف‌گذاری تربیت نیروی انسانی متخصص و اثرگذار برای آینده گراش فراهم کرده است.

جعفر یوسفی افزود: بنیاد حمایت از نخبگان شهرستان گراش تاکنون توانسته بیش از ۶۰ دانش آموز را به صورت مستقیم و غیرمستقیم جذب کند.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.