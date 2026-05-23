به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین درخشان مدیر عامل جمعیت هلال احمر سمنان از امداد رسانی به ۱۰ حادثه رانندگی در یک هفته گذشته در محور‌های مواصلاتی استان سمنان خبر داد و افزود: در مجموع این حوادث ۴۰ نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

وی با اشاره به اینکه دو حادثه واژگونی سواری مصدومیت شش نفر را رقم زده است، تصریح کرد: دو مورد نیز سقوط خودرو از پل رخ داد که هر کدام دو مصدوم بر جای گذاشته است.

درخشان بیشترین فراوانی حوادث رانندگی را مربوط به محور‌های مواصلاتی شهرستان دامغان دانست و ادامه داد: در هیچ حادثه رانندگی فوتی گزارش داده نشده است.

وی افزود: بیشترین تعداد مصدوم مربوط به تصادف ماکسیما و پراید کیلومتر ۲۰ محور ایوانکی به گرمسار با هفت نفر و برخورد پژو پارس و ساینا کیلومتر ۳۰ محور شاهرود به آزادشهر با ۹ نفر بوده است.