پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به ۱۰ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جادههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین درخشان مدیر عامل جمعیت هلال احمر سمنان از امداد رسانی به ۱۰ حادثه رانندگی در یک هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و افزود: در مجموع این حوادث ۴۰ نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
وی با اشاره به اینکه دو حادثه واژگونی سواری مصدومیت شش نفر را رقم زده است، تصریح کرد: دو مورد نیز سقوط خودرو از پل رخ داد که هر کدام دو مصدوم بر جای گذاشته است.
درخشان بیشترین فراوانی حوادث رانندگی را مربوط به محورهای مواصلاتی شهرستان دامغان دانست و ادامه داد: در هیچ حادثه رانندگی فوتی گزارش داده نشده است.
وی افزود: بیشترین تعداد مصدوم مربوط به تصادف ماکسیما و پراید کیلومتر ۲۰ محور ایوانکی به گرمسار با هفت نفر و برخورد پژو پارس و ساینا کیلومتر ۳۰ محور شاهرود به آزادشهر با ۹ نفر بوده است.