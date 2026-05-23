

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد درخواست اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه بین‌المللی صاحبان صنعت تانزانیا_دارالسلام در مهرماه سال ۱۴۰۵ در یکصد و هشتاد و سومین جلسه کارگروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رویداد‌های تجاری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ مطرح و به استناد تصمیمات متخذه در کارگروه، هیأت تجاری مذکور تحت نظارت سازمان توسعه تجارت ایران (اداره کل آفریقا) با رعایت موارد ذیل توسط شرکت مجری هیأت اعزام می‌شود:

۱. تکمیل و ارسال فهرست قطعی و مشخصات هر یک از اعضای هیأت توسط مجری حداقل سه هفته قبل از اعزام و برگزاری جلسه توجیهی با اعضاء هیأت و دفتر ناظر.

۲. ارایه برنامه هیأت در کشور هدف از جمله بازدیدها، ملاقات‌ها، جلسات B۲B و زمانبندی برنامه‌ها حداقل یک هفته قبل از اعزام هیأت و ارایه فهرست هزینه‌ها.

۳. ارایه گزارش نهایی اعزام هیأت که به تأیید دفتر ناظر (اداره کل آفریقا) رسیده باشد.

مجری ملزم است کلیه موارد فوق را به انجام رسانده و گزارش نهایی اعزام هیأت را حداکثر سه هفته پس از بازگشت هیأت با تأییدیه دفتر ناظر به دفتر ترویج تجارت ارایه نماید.

شایان ذکر است؛ بررسی درخواست‌های بعدی مجری منوط به ارایه گزارش نهایی اعزام هیأت به این سازمان است.