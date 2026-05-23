طرح پیشفروش کامیونهای باری و کمپرسی واگن هود ایرانخودرو دیزل از فردا سوم خردادماه ۱۴۰۵ آغاز میشود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح فردا با مراجعه به سامانه اینترنتی ایرانخودرو دیزل به نشانی esle.ikd.ir ثبت نام کنند.
در این طرح، پیشفروش غیرقطعی کامیون باری و کمپرسی واگن هود ۱۹۳۰ مدل ۱۴۰۵ باقیمت علیالحساب و همراه با شرایط پرداخت مرحلهای عرضه میشوند.
بر این اساس، مبلغ پیشپرداخت محصول L ۱۹۳۰ مبلغ ۲۹ میلیارد و پانصد میلیون ریال و کامیون LK ۱۹۳۰ مبلغ ۳۰ میلیارد ریال و زمان تحویل خودروها از ۳۰ مرداد ماه تا ۳۰ شهریورماه سال ۱۴۰۵ متغیر است.
همچنین تکمیل وجه در زمان تحویل خودروها بر اساس قیمت روز کارخانه صورت میگیرد.