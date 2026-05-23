به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، همزمان با آغاز عملیات گرده‌افشانی باغ‌های انجیر دیم در استان فارس، سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی این استان از معرفی دو رقم تجاری “سبز” و “پیوست” به عنوان برند‌های خشک این محصول خبر داد.

عملیات گرده‌افشانی که از ابتدای خرداد ماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت، نقشی حیاتی در تولید این میوه ارزشمند ایفا می‌کند.

به گفته محمدصادق فانی، این عملیات به دلیل دوپایه بودن درختان انجیر دیم و نیاز به انتقال گرده گل‌های نر به درختان ماده توسط زنبور بلاستوفاگا، به طور غیرمستقیم توسط انسان و با نصب ظروف مخصوص انجام می‌شود.

سطح زیر کشت انجیر دیم در کشور ۴۲ هزار هکتار با تولید ۳۵ هزار تن است، در حالی که استان فارس به تنهایی ۴۱ هزار هکتار سطح زیر کشت و ۳۴ هزار تن تولید را به خود اختصاص داده است. شهرستان‌های استهبان، داراب، خفر، نی‌ریز و کوهچنار از مراکز عمده تولید این محصول در استان هستند.

فانی با اشاره به ارقام متنوع “بر انجیر” در نقاط مختلف استان از جمله “پوزدمبالی و دانه سفید” در استهبان، “قاسمی و شاه انجیری” در نی‌ریز، “قد شانه‌ای و تومسجدی” در جهرم و خفر، و “جوهری سربست و اوگزی” در کازرون و کوه چنار، بر اهمیت انتخاب بر انجیر مناسب با هدف باردهی اقتصادی و کیفیت بالا تاکید کرد و مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی و توجه به یافته‌های تحقیقاتی را ضروری دانست.