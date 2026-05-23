به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: بیشترین حجم تخلفات مربوط به وسایل نقلیه شخصی با ۱۶۵ هزار و ۴۴۰ مورد و پس از آن، سایر وسایل نقلیه سنگین با ۶۸۹ تردد بوده.به گفته ارسلان شکری محور‌های «خوی به سلماس»، «ارومیه به سلماس» و «ارومیه به مهاباد» از محور‌های پرتخلف در بخش سرعت غیرمجاز در فروردین ماه بودند.شکری افزود: محور‌های «ارومیه - سلماس» با بیش از ۲۰ هزار تردد، «ارومیه - مهاباد» با بیش از ۱۹ هزار تردد بیشترین میزان تردد جاده‌ای را در فروردین‌ماه به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تأکید کرد و از تداوم نظارت‌های هوشمند بر محور‌های مواصلاتی استان برای ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای خبر داد و گفت: جاده‌های استان از طریق سامانه پلاک خوان و تردد شمار هوشمند و پایش برخط شدآمد کنترل و رصد می‌شود.