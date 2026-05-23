مدیر مرکز تولید مواد ژنتیکی گاوهای شیری و گوشتی ایران گفت : تولید داخلی مواد ژنتیکی دام سنگین با هزینهای حدود یکدهم نمونههای خارجی، کیفیتی همتراز استانداردهای جهانی دارد و این روند وابستگی به واردات را به حداقل رسانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمد رسول خوشنیت با اشاره به اینکه تولید داخلی مواد ژنتیکی دام سنگین با کیفیتی همتراز نمونههای وارداتی، با هزینهای بسیار کمتر در حال عرضه است افزود: نمونههای مشابه خارجی قیمتی در حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار دارند، در حالی که تولیدات داخلی با یکدهم این هزینه، کیفیتی همتراز با استانداردهای جهانی ارائه میدهند.
او گفت : تداوم این روند سبب شده است محصولات فاقد قابلیت رقابت، بهطور طبیعی از پروسه عرضه حذف شوند.
مدیر مرکز تولید مواد ژنتیکی گاوهای شیری و گوشتی ایران با اشاره به سازوکار توزیع این محصولات در کشور افزود: با بهرهگیری از ۴۸ نماینده فعال در استانهای مختلف، چالشهای مربوط به فاصله جغرافیایی و زمانبندی تحویل برطرف شده تا کیفیت ژنتیکی مواد عرضهشده تا لحظه استفاده در دامداریها حفظ شود.
خوشنیت درباره بازارهای صادراتی نیز گفت: نفوذ به بازارهای هدف در عراق، افغانستان، تاجیکستان، لبنان و بخشهایی از پاکستان، نشاندهنده انطباق محصولات داخلی با استانداردهای صادراتی است و صادرات رسمی به این کشورها را محقق کرده است.
وی همچنین با اشاره به شرایط بحرانی اخیر افزود: مواجهه با تهدیدات مرتبط با شیوع بیماریهای واگیردار دامی مانند تب برفکی یا چالشهای لجستیکی بعلت شرایط منطقهای، مستلزم پیشبینیهای بلندمدت بود؛ بر همین اساس، برنامهریزیهای استراتژیک برای بازههای زمانی ۱۲ تا ۲۴ ماهه تدوین شد.
به گفته مدیر مرکز تولید مواد ژنتیکی گاوهای شیری و گوشتی ایران، نتیجه این برنامهریزیها تداوم بیوقفه عملیات اصلاح نژاد و توزیع پایدار محصولات در تمام بازههای زمانی بوده است.
خوشنیت افزود: طراحی و مدیریت نسلهای آینده دامهای شیری و گوشتی، هسته مرکزی فعالیت این واحد است که خروجی آن بهینهسازی ضریب تبدیل خوراک به محصول نهایی است.