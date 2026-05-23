به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی در فرمانداری ویژه ساوه برگزار شد.

در این نشست چالش‌های نقدینگی، موانع گمرکی و مشکلات مالیاتی واحد‌های تولیدی به‌ویژه شرکت‌های متأثر از شرایط ناشی از جنگ رمضان مورد بررسی قرار گرفت و مدیران کل مربوطه به ارائه راهکار‌های عملیاتی برای رفع موانع ترخیص کالا و تسهیل امور صنعتی پرداختند.

در بخش مالیاتی این نشست، معاون حسابرسی مالیاتی شهرستان‌های استان، ضمن بررسی درخواست‌های مودیان و ارائه راهکار‌های قانونی جهت رفع مشکل کمبود نقدینگی شرکت‌ها، بر اهمیت حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های حاکمیتی از اداره‌کل امور مالیاتی در تأمین درآمد‌های استانی تأکید کرد.

او افزود: تعامل با بخش تولید در این مقطع حساس، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ پایداری اقتصادی استان است و حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده از بحران جاری وظیفه تمامی ارکان دولت است، اما نباید اجازه داد این شرایط مورد سوءاستفاده شرکت‌هایی قرار گیرد که بدهی‌های مالیاتی آنها ارتباطی به وقایع اخیر ندارد؛ چرا که رویکرد نظام مالیاتی، تفکیک دقیق میان تولیدکنندگان واقعی متضرر و بدهکاران سنواتی جهت برقراری عدالت مالیاتی است.