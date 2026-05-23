استاندار گلستان در جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان استان گفت: مطالبه گری از وزارتخانههای مرتبط یکی از اولویتهای مدیران و مسئولان استان گلستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، علی اصغر طهماسبی گفت: تقویت زیرساختها یک ضرورت است و باید پیگیر این موضوع باشیم.
وی افزود: یکی از اولویتهای رئیس جمهور عدالت آموزشی و تقویت زیرساختهاست و ما هم باید در این مسیر حرکت کنیم.
طهماسبی گفت: اگر اختلافات و تعارضات داخی در ادارات و سازمانهای دولتی را کنار بگذاریم، مشکلات دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش در گلستان کمتر خواهد شد.
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی هم خواستار تهیه آمایش سرزمینی با هدف تعیین اولویتهای دانشگاه فرهنگیان و تسریع در رفع موانع توسعه این دانشگاه شد.
در پایان این جلسه احکام اعضای هیات امنای دانشگاه فرهنگیان تقدیم اعضا شد.