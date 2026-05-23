همزمان با روز جهانی لاک پشتها ۸۷ لاکپشت کشفشده از متخلفان در زیستگاههای طبیعی و مناطق آزاد شهرستانهای خلخال و کوثر در استان اردبیل به طبیعت بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: این تعداد لاکپشت که هفته گذشته از متخلفان زندهگیری شده بودند، با هوشیاری مأموران یگان حفاظت محیط زیست و عوامل نیروی انتظامی شهرستان خلخال کشف و پس از اطمینان از سلامت به زیستگاههای اصلی خود بازگردانده شدند.
کیومرث سفیدی با اشاره به اهمیت حفظ تنوع زیستی منطقه افزود: عملیات رهاسازی این گونههای ارزشمند، همزمان با ۲ خرداد، روز جهانی لاکپشتها انجام شد تا جمعیت آنها در طبیعت احیا شود.
🔹 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در خصوص نحوه رهاسازی این حیوانات تصریح کرد: برای کاهش تنش و افزایش شانس بقای لاکپشتها، کارشناسان محیط زیست عملیات بازگشت به طبیعت را در گروههای ۳، ۴ و ۵ تایی در زیستگاههای امن و مناسب در مناطق آزاد شهرستانهای خلخال و کوثر انجام دادند تا از تمرکز بیش از حد در یک نقطه و بروز رقابتهای زیستی جلوگیری شود.