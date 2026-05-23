آمار فروش و مخاطب مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۱ خرداد‌ماه، اعلام شد و نمایش «سیاه‌وش» با فروش ۲۰۰ میلیونی و به عنوان پرفروش‌ترین نمایش، به اجرای خود پایان داد.

اعلام آمار فروش و مخاطب سه سالن تئاترشهر، سنگلج و هنر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ۱ خردادماه، اعلام شد.

نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی که از روز ۳۱ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه اول خرداد با ۲ اجرا و ۶۱۷ مخاطب به فروشی معادل ۵۴ میلیون ۴۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه اول خرداد با ۸ اجرا و ۲۷۲ تماشاگر به فروشی معادل ۵۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «گاوداری» به کارگردانی محمد نژاد هم که روز ۲۵ اردیبهشت ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با ۷ اجرا و ۲۶۱ مخاطب، ۴۴ میلیون و ۱۰۰هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بی هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از روز ۳۱ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، تاکنون با ۲ اجرا و ۱۸۴ تماشاگر به فروشی معادل ۳۹ میلیون و ۳۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد که از روز ۳۱ اردیبهشت ماه اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۴۴ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با ۲ اجرا و ۸۸ تماشاگر، ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

تالار هنر نیز با نمایش«آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی که از تاریخ ۱۶ اردیبهشت، اجرای فصل دوم اجرای خود را در سالنی با ظرفیت ۲۴۴ نفر و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان آغاز کرده است، توانسته با ۱۳ اجرا، میزبان ۱۵۲۰ تماشاگر و فروشی معادل ۶۲ میلیون و ۹۲۵ هزارتومان باشد.

نمایش «سیاه‌وش» به کارگردانی حامد شیخی نیز که از اول اردیبهشت‌ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۲۵ اجرا، میزبان ۳۴۸۸(سه هزار و ۴۸۸) تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵ هزار تومانی و ۱۹۹ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان فروش، روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه به اجرای خود پایان داد.

نمایش «سندباد و فیروزه» به کارگردانی محمود موسوی نیز که از ۳۱ اردیبهشت‌ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ۲ اجرا، میزبان ۲۴۹ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش۳۶ میلیون و۵۲۰ هزارتومان دست پیدا کرد است.