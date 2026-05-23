به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۵۷.۷ کیلومتر از لوسانتینل تا آرنبرگ برگزار شد، به این شرح است:

۱- راسموس تیلر از نروژ - تیم اونو اکس ۳:۲۵:۴۳ ساعت

۲- لاورنس پیتی رکابزن نیوزیلند - بورا ۴ ثانیه اختلاف

۳- ژاسون تاسون از فرانسه - توتال انرجیز زمان مشابه

- در رده بندی کلی تور جایزه بزرگ دانکرک، لاورنس پیتی رکابزن نیوزیلندی تیم بورا با زمان مجموع ۱۱:۳۳:۳۴ ساعت همچنان پیشتاز است و راسموس تیلر از نروژ و تیم اونو اکس با ۲ ثانیه اختلاف دوم و یوپ هرمانس از بلژیک و تیم روباکس با ۱۶ ثانیه اختلاف سوم هستند.

در تاریخ تور دانکرک فردی مرتنز رکابزن بلژیکی با ۴ قهرمانی در دهه ۷۰ میلادی همچنان رکورد دار است.