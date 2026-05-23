معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تولید سالانه هزار و ۲۰۰ تن گوشت بوقلمون در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، علی فلاحی با اشاره به فعالیت ۱۵ واحد صنعتی پرورش بوقلمون در فارس اظهار کرد: این واحدها با ظرفیت نوسازی شده، امکان نگهداری بیش از ۸۰ هزار قطعه بوقلمون را در هر دوره پرورشی دارا هستند.
وی با تبیین روند صعودی تولید در این بخش افزود: پارسال افزون بر ۱۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در این واحدها انجام شد که خروجی آن تولید و عرضه گوشت باکیفیت به بازار مصرف بوده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد: استان فارس به واسطه اقلیم متنوع و زیرساختهای فنی، بستری ایدهآل برای توسعه پرورش طیور صنعتی است. گسترش این واحدها نهتنها به پایداری تولید گوشت سفید کمک میکند، بلکه راهکاری مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای امنیت غذایی در منطقه محسوب میشود.