دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیهای به مناسبت دومین سالگرد شهدای خدمت، تصریح کرد: «مکتب شهید رئیسی» الگویی آیندهساز برای حکمرانی ایران اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن بیانیه به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
دو سال از آن واقعه جانسوز و تاریخساز در ارتفاعاتِ مهآلودِ ورزقان گذشت؛ حادثهای که در حافظه تمدنی ملت ایران تجلیِ والایِ «شهادت در میانه خدمت» و نمادِ تداومِ سنتِ دیرپایِ مجاهدتِ کارگزارانِ ترازِ انقلاب اسلامی ثبت شد.
«پرواز اردیبهشت»، خادمالرضا (ع)، رئیسجمهور مردمی و مجاهد، شهید آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهانِ وفادارش را از متنِ میدانِ مسئولیت و خدمت، به افقِ بلندِ رضوان الهی و حیاتِ طیبه شهیدان رهنمون ساخت و نام آنان را در منظومه هویتِ انقلابیِ ملت ایران جاودانه کرد.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دومین سالگرد شهادتِ آن خادمانِ صدیقِ ملت، با گرامیداشت یاد و خاطره «سید شهیدان خدمت» و همراهانِ مجاهدش، بر ضرورتِ بازخوانیِ عالمانه و تمدنیِ «مکتبِ حکمرانیِ شهید رئیسی» به عنوان یکی از الگوهای ممتازِ مدیریتِ اسلامی ـ انقلابی در گامِ دوم انقلاب اسلامی تأکید میکند.
شهید رئیسی، تبلورِ پیوندِ «عقلانیتِ راهبردی» با «تعهدِ ولایی» و «کارآمدیِ میدانی» بود. او حکمرانی را نه در چارچوبِ بروکراسیِ منفعل و منفک از مردم، بلکه در هندسهای مبتنی بر مسئولیتپذیریِ الهی، عدالتمحوری، مردمباوری و حضورِ مستمر در میدان تعریف میکرد.
در منظومه مدیریتیِ او، «سیاستگذاری» از «زیستِ واقعیِ مردم» جدا نبود و «تصمیم» زمانی مشروعیت مییافت که به گرهگشایی از مسائلِ حقیقیِ جامعه منتهی شود. از همینرو، سیره مدیریتیِ وی را میتوان نمونهای برجسته از «حکمرانیِ مسئلهمحور» و «مدیریتِ جهادیِ مبتنی بر عقلانیتِ انقلابی» دانست؛ الگویی که در آن، کارآمدی با اخلاص، و اقتدار با مردمیبودن پیوند میخورد.
در اندیشه و عملِ شهید جمهور، «فرهنگ» نه یک حوزه صرفاً اداری و نه پیوستی حاشیهای برای توسعه، بلکه بنیانِ هویتِ ملی، زیربنایِ پیشرفتِ همهجانبه و کانونِ شکلگیریِ تمدنِ نوین اسلامی بود. اهتمامِ ممتاز ایشان به شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان قرارگاهِ عالیِ هدایتِ فرهنگی، علمی و تربیتی کشور، افقِ تازهای در مسیرِ «بازسازی انقلابیِ ساختار فرهنگی» باز کرد. او با عبور از الگوهای تمرکزگرایانه و تصدیمحور، رویکردِ «باغبانیِ فرهنگ» را مبنای حکمرانی فرهنگی قرار داد؛ رویکردی که بر حمایت از رویشهای مردمی، تقویتِ زیستبومِ نخبگانی، تنظیمگریِ هوشمند و صیانت از اصالتهای ایرانی ـ اسلامی استوار بود و ظرفیتهای عظیمِ فرهنگیِ جامعه را به مثابه سرمایهای راهبردی برای اقتدار ملی و تمدنی بازتعریف کرد.
شهید آیتالله رئیسی، همچنین نمادِ «اخلاقِ حکمرانی» و «عدالتِ تمدنی» بود. او با مبارزه بیامان با فساد، اهتمام به شفافیت، توجه به محرومان و توزیعِ عادلانه فرصتها، نشان داد که عدالت در منظومه فکریِ انقلاب اسلامی، صرفاً یک شعارِ سیاسی نیست، بلکه جوهره مشروعیتِ حکمرانی دینی است. نگاهِ راهبردیِ او به جوانگرایی، کادرسازی و میداندادن به نیروهای مؤمن، متخصص و انقلابی، بیانگرِ ایمانِ عمیقِ وی به «سرمایه انسانیِ تمدنساز» بود؛ سرمایهای که آینده ایران اسلامی را در ترازِ پیشرفتِ توأمانِ مادی و معنوی تضمین میکند.
در این سالگردِ جانسوز، یاد و خاطره دیگر شهدای والامقام خدمت، بهویژه وزیر مجاهد و انقلابی امور خارجه، شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان، که «دیپلماسیِ عزتمندانه» را به امتدادِ راهبردِ مقاومت و اقتدار ملی بدل ساخت، امام جمعه مردمی و محبوب تبریز، شهید آیتالله آلهاشم، استاندار پرتلاش و جهادی آذربایجان شرقی، شهید دکتر رحمتی و دیگر همراهانِ وفادار آنان سردار سیدمهدی موسوی رئیس یگان حفاظت رئیسجمهور، سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی، سرهنگ خلبان محسن دریانوش و سرگرد فنی بهروز قدیمی را نیز گرامی میداریم؛ عزیزانی که هر یک، جلوهای از مکتبِ تربیتیِ امامین انقلاب و نمونهای درخشان از کارگزارِ ترازِ نظام اسلامی بودند.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تجدیدِ میثاق با آرمانهای بلندِ حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب (ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی و تأکید بر تبعیتِ کامل از رهنمودهای راهگشای حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلّهالعالی)، بر این باور است که امروز، بیش از هر زمان دیگر، بازگشت به الگویِ حکمرانیِ مبتنی بر عقلانیتِ انقلابی، عدالتِ فرهنگی، مردمباوری و روحیه جهادی، ضرورتی راهبردی برای عبورِ موفقِ کشور از پیچهای تاریخیِ پیشِ رو است.
بیتردید، نام و سیره شهید رئیسی، فراتر از یک شخصیت سیاسی، به مثابه «مکتبِ خدمتِ صادقانه» و «الگویِ حکمرانیِ تمدنساز» در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند و نسلِ جوانِ مدیرانِ کشور، این میراثِ گرانسنگ را در مسیر تحققِ تمدن نوین اسلامی و اعتلای ایران عزیز استمرار خواهند بخشید.
علوّ درجات آن شهیدانِ سعید، عزت و اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران، پیروزی جبهه مقاومت و توفیقِ خدمتِ خالصانه همه مسئولان به مردم شریف ایران را در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج) و تحت زعامتِ حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، از درگاه حضرت حق مسئلت مینماییم.