رییس کل دادگستری البرز گفت که حمایت و پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی این استان در سال گذشته موجب حفظ و ایجاد شغل برای ۱۰ هزار و ۴۹۰ نفر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز به منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» گفت:بر این اساس در سال گذشته برای سه هزار و ۵۹۱ نفر شغل ایجاد و اشتغال ۶ هزار و ۸۹۹ نفر نیز حفظ شده است.

وی افزود: علاوه بر اینکه پیگیری شعار سال‌های نامگذاری شده از جانب رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته تکلیف همه مسئولان بوده یکی از محور‌های «برنامه تحول و تعالی قوه قضائیه» و نیز تاکیدات رئیس قوه قضائیه حمایت از تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی اضافه کرد: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان البرز در سال گذشته نیز به مانند سال‌های قبل پیگیری تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داد و با وجود ۲ جنگ تحمیلی، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در ۱۱۳ جلسه ستاد تسهیل، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید؛ شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون کارگری شورای تامین، کارگروه‌های متشکله استانداری و سایر ادارات اجرایی و نهاد‌های انقلابی استان مشارکت داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته ۳۶۸ مورد ملاقات با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در دبیرخانه ستاد انجام شده است افزود: مشکلات و چالش‌های بیان شده تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی منتهی به تشکیل ۱۲۱ پرونده حمایتی در دبیرخانه ستاد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز یادآور شد: در سال گذشته مشکلات ۲۲۰ بنگاه اقتصادی پیگیری و رفع شده است که از نظر تعداد واحد‌های تولیدی مورد حمایت رشد ۱۷۵ درصدی در مقایسه با سال قبل از آن را نشان می‌دهد.