یک متخصص نفرولوژی فشار خون بالا را شایع‌ترین علت سکته‌های قلبی و مغزی دانست و تاکید کرد: این این عارضه باعث نارسایی کلیه، قلب، کاهش بینایی و آسیب به سایر ارگان‌ها نیز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر فاطمه حیاتی در تعریف ساده فشار خون اظهار کرد: وقتی قلب به عنوان یک پمپ، خون را به درون عروق پمپاژ می‌کند، فشاری به جدار عروق وارد می‌شود که به آن فشار خون می‌گوییم؛ اگر عدد فشار بالا زیر ۱۲ و فشار پایین زیر هشت باشد، این فشار خون نرمال تلقی می‌شود و انتظار نداریم عارضه‌ای ایجاد کند.

وی افزود: زمانی که فشار خون از هشت بالاتر می‌رود، به تدریج عوارض، خود را نشان می‌دهد و از آنجایی که عروق در تمام بدن گسترده هستند، ارگان‌های حیاتی به خصوص قلب و مغز آسیب می‌بینند.

قطع خودسرانه مصرف دارو در بیماران مبتلا به فشار خون بالا می‌تواند به نارسایی کلیه و آسیب‌های جبران‌ناپذیر منجر شود.

حیاتی با اشاره به عوامل زمینه‌ساز بیماری فشار خون گفت: مهم‌ترین علل، زمینه‌های ژنتیکی است و داشتن سابقه خانوادگی فشار خون بالا بسیار مورد توجه است؛ همچنین، اضافه وزن بالا و چاقی، افراد را بیشتر در معرض خطر ابتلا به فشار خون قرار می‌دهد، علاوه‌بر این، عادات غذایی نامناسب، مصرف فست‌فود‌ها و مواد غذایی دارای نمک بالا از دیگر عوامل موثر در این زمینه است.

این متخصص نفرولوژی ادامه داد: خانواده‌ها از سن کودکی، ذائقه فرزندان را به مصرف انواع فست‌فود‌ها و خوراکی‌های شور عادت می‌دهند و این مسئله از همین بازه سنی، خطر ابتلا به فشار خون را در فرد افزایش می‌دهد.

استرس عامل موثر در فشار خون بالا

وی اظهار کرد: استرس نیز عاملی تاثیرگذار در ابتلای فرد به فشار خون بالاست و در بیماران مبتلا به این عارضه می‌تواند باعث تشدید آن شود؛ همچنین عواملی، چون استعمال دخانیات و سیگار، مصرف الکل، وجود برخی بیماری‌ها یا مصرف دارو‌های خاص نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش فشار خون است.

دکتر حیاتی ضمن اشاره به راه‌های پیشگیری از بالا رفتن فشار خون تصریح کرد: در سنین بزرگسالی (از ۱۸ سال تا ۳۰ سال)، توصیه می‌شود که هر سه سال یک بار فشار خون اندازه‌گیری شود.

اصلاح سبک زندگی؛ خط اول درمان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: خط اول درمان، اصلاح سبک زندگی است؛ یعنی قبل از شروع درمان دارویی، حتما باید علل زمینه‌ساز برطرف شود؛ چنانچه فشار خون در حد فاصل بین ۱۲ تا ۱۴ باشد، می‌توان با اصلاح سبک زندگی یا کاهش وزن، فشار را کنترل کرد؛ اما اگر ۱۴ روی هشت باشد، درمان دارویی نیز ضرورت دارد.

وی درباره قطع خودسرانه دارو‌های کنترل فشار خون هشدار داد: فشار خون یک بیماری بدون علامت است و مصرف طولانی‌مدت دارو گاهی بیمار را خسته می‌کند، اما فشار خون به دلیل بدون علامت بودن و ثابت نبودن عددش، می‌تواند در ساعات خاصی بالا برود و آرام آرام به ارگان‌های داخلی آسیب بزند.

حیاتی تصریح کرد: قطع دارو می‌تواند بدون علامت باعث آسیب شود؛ وقتی فردی دچار نارسایی قلبی شده یا عروق قلبش تنگ شده باشد، کنترل فشار خون در آن موقع شاید بتواند جلوی پیشرفت بیماری را بگیرد، اما آسیب وارد شده است.

این متخصص نفرولوژی اضافه کرد: وقتی کلیه دچارعارضه می‌شود ممکن است فرد دچار عوارض خاص نارسایی کلیه و خونریزی یا آسیب شده باشد بنابراین قطع دارو اصلا توصیه نمی‌شود.

فشار خون بالا (هیپرتنشن) وضعیت خطرناکی است که در آن میزان فشار سیستولیک (عدد بالاتر) ۱۴۰ میلی‌متر جیوه یا بیشتر و فشار دیاستولیک (عدد پایین‌تر) ۹۰ میلی‌متر جیوه یا بیشتر باشد. علائم این عارضه معمولا پنهان هستند، اما ممکن است با سردرد، سرگیجه یا تاری دید همراه باشد. در صورت عدم کنترل این بیماری، فشار خون بالا می‌تواند منجر به سکته مغزی، حمله قلبی یا آسیب به کلیه‌ها و عروق خونی شود.