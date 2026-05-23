مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع ۲۸ هزار تن مرغ منجمد برای مدیریت بازار از اواخر فروردین ماه تاکنون در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پرویز جعفری از ثبت رکورد توزیع روزانه ۳ هزار تن مرغ منجمد در اوج عملیات تنظیم بازار خبر داد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام در راستای ایفای نقش خود برای مدیریت بازار، از اواخر فروردینماه اقدام به توزیع مرغهای منجمد کرده است که این عملیات از ۱۵ اردیبهشتماه به اوج خود رسید.
وی با بیان اینکه تا این لحظه حدود ۲۸ هزار تن مرغ منجمد در سراسر کشور توزیع شده است، افزود: استراتژی ما برای توزیع، بهرهگیری از حداکثر ظرفیت تمامی صنوف در کشور بوده است؛ به طوری که در حال حاضر، شبکه توزیع فقط به شهرها محدود نشده و حتی در روستاها نیز امکان دسترسی مردم به مرغ منجمد فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره ماهیت محمولههای توزیع شده، تصریح کرد: این مرغها مربوط به ذخایر بهمنماه پارسال است که اکنون وارد چرخه توزیع شدهاند.
جعفری همچنین به وضعیت توزیع در میدان بهمن به عنوان یکی از قطبهای اصلی توزیع تهران اشاره کرد و گفت: در آخرین آمار، شاهد رشد توزیع تن مرغ در میدان بهمن بودهایم.