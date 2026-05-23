پخش زنده
امروز: -
دبیرکل خانه صمت ایران گفت: نامشخص بودن فرمولها و تغییرات پیشبینیناپذیر در هزینه برق صنایع طی سالهای گذشته فشار قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد کرده و در برخی موارد باعث افزایش ناگهانی هزینههای تولید شده است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما آقای آرمان خالقی در نشست مشترک نمایندگان وزارت صمت، کمیته کسب و کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نحوه تعیین و محاسبه فرمول تعرفه برق مصرفی واحدهای تولیدی را موضوعی برشمرد که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای میان تولیدکنندگان و وزارت نیرو تبدیل شده است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه این نشست در چارچوب اجرای «قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق» برگزار شد، افزود: قانونی که از سال ۱۴۰۱ ساز و کار تعیین چارچوب و فرمول تعرفه برق صنایع را تعیین نموده است با این حال، نحوه اجرای این قانون و شیوه محاسبه تعرفه برق صنعتی از زمان تصویب آن تاکنون محل اختلاف میان بخش خصوصی و وزارت نیرو بوده است.
بر اساس تبصره ماده ۳ این قانون، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی باید حداکثر تا پایان فروردین هر سال توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صمت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. در این دستورالعمل شاخصهایی مانند سهم درآمد صادراتی صنایع، شدت انرژی و سهم هزینه برق در قیمت تمامشده محصولات به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته شده است.
خالقی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی گفت نامشخص بودن فرمولها و تغییرات پیشبینیناپذیر در هزینه برق طی سالهای گذشته فشار قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد کرده و در برخی موارد باعث افزایش ناگهانی هزینههای تولید شده است.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد دستکم ماهی یک نشست تخصصی برای بررسی ضرایب و نحوه تعیین تعرفه برق صنایع برگزار شود تا نمایندگان بخشهای مختلف تولیدی بتوانند دیدگاهها، پیشنهادها و اعتراضات خود را مطرح کنند.
به گفته دبیرکل خانه صمت ایران، حاضران در این نشست ابراز امیدواری کردند که با تداوم گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی، در نهایت فرمولی شفاف، قانونی و قابل پیشبینی برای تعرفه برق صنایع تدوین شود؛ فرمولی که ضمن حفظ پایداری صنعت برق کشور، از وارد شدن شوکهای ناگهانی هزینهای به بخش تولید جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید: حل چالش انرژی با توانمندی بخش خصوصی