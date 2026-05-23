شبکه تهران سیما در بازه زمانی ۲ تا ۵ خردادماه، با پخش ۸ عنوان فیلم سینمایی و انیمیشن جذاب، میهمان خانه‌های مخاطبان خود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «دیو موش خرما»، «تب قله»، «نسترن‌های وحشی»، «آزاد راه»، «استریکس و عمارت فرمانروایان»، «افسانه دره نقابداران»، «فوتبالیست ها» و «زمانی برای دوست داشتن»؛ فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی هستند که از شبکه تهران پخش می‌شوند.

انیمیشن سینمایی «دیو موش خرما» به کارگردانی «جیمز اسنایدر»، شنبه ۲ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن با بازی تاد کولیس و جرمی راتینگر خواهیم دید: دیو یک موش خرما است که خیلی در شهرشان معروف است او همیشه بهار را به ساکنین اعلام می‌کند ولی امسال وقتی از خواب زمستانی بیدار می‌شود متوجه می‌شود که مورچه خوار می‌خواهد شهر را تبدیل به یک مرکز خرید نماید.

در این صورت شهر کوچکشان پر می‌شود از آلودگی و رفت و آمد و پارکینگ.

دیو نمی‌خواهد که اوضاع این طور شود. او شروع به صحبت با اعضای شهر می‌نماید و شهردار هم که تا به حال از حرف زدن می‌ترسید تصمیم می‌گیرد که جلوی مورچه خوار را بگیرد، اما ...

فیلم سینمایی «تب قله» به کارگردانی «جولیان گیلبی»، شنبه ۲ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی رایان فیلیپ، فردی تورپ، هانا نیو و ماتیلد وارنیر خواهیم دید: مایکل مرد جوانی است که با دوستش ژان پیر صخره نوردی می‌کنند.

آنها در یکی از این سفر‌ها دوستانشان ناتاشا و لئو را که با هم نامزد بودند از دست می‌دهند.

علاقه به فتح قله دوباره آنها را به کوهنوردی می‌کشاند و این بار با طوفان شدیدی مواجه می‌شوند.

ژان پیر درون یک پرتگاه می‌افتد، مایکل او را بالا می‌آورد ولی ...

فیلم تلویزیونی «نسترن‌های وحشی» به کارگردانی «رهبر قنبری»، یک شنبه ۳ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان آمده است: ابراهیم با خانواده اش در یک روستای دور افتاده زندگی می‌کند او معلم روستاست و با دختری که او هم در مقاطع پایین‌تر تدریس می‌کند و دانشجوی تربیت معلم است نامزد است.

آنها قرار است به زودی ازدواج کنند. غدیر یکی از شاگردان ابراهیم است که اغلب به او کمک می‌کند. ابراهیم از لیلا می‌خواهد که به غدیر آموزش دهد تا در نبود آنها به بچه‌ها درس بدهد.

آقای حبیبی از طرف اداره آموزش و پرورش به روستا می‌آید و از مدرسه بازدید می‌نماید و به ابراهیم می‌گوید که به خاطر تعداد کم شاگردان مدرسه باید تعطیل شود و بچه‌ها به روستای دیگری بروند. ابراهیم و غدیر تلاش می‌کنند تا کاری کنند که بچه‌هایی که به مدرسه نمی‌روند و کار می‌کنند را به مدرسه بیاورند تا مدرسه منحل نشود که ...

داوود رضایی، نگین غفاری، پدرام پورعباسی، حسام شجاعی، مهران کرمی، لیلا شعبانی و افضل پزشک در فیلم تلویزیونی «نسترن‌های وحشی» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «آزاد راه» به کارگردانی «عباس رافعی»، یک شنبه ۳ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم درباره سلمان طلبه جوانی است که به خاطر نذر پدرش وارد حوزه شده است و قرار است در آینده قاضی شود.

او با پریسا نامزد است و سعید هم محله‌ای پریسا که به وی علاقمند است یک روز که او و سلمان را با هم می‌بیند می‌خواهد به رویشان اسید بپاشد که اسید روی دست سلمان می‌ریزد.

مرتضی برادر پریسا با سلمان برای صحبت با سعید به کارگاه او می‌رود و ناخواسته سعید را می‌کشد و از سلمان می‌خواهد که این موضوع را به کسی نگوید.

سلمان دچار مشکل روحی می‌شود. او به خانه سعید می‌رود و ...

مهدی پاکدل، بهنوش طباطبایی، هومن سیدی، تینا آخوند تبار و حبیب اسماعیلی در فیلم تلویزیونی «آزاد راه» نقش آفرینی کرده‌اند.

انیمیشن سینمایی «استریکس و عمارت فرمانروایان» به کارگردانی «لویس کلیشی»، دوشنبه ۴ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی راجر کارل، لورانت دویچ و لوران لافیت آمده است: امپراتور روم تصمیم گرفته است در روستای گل آپارتمان‌هایی بنا کند و تعدادی از شهروندان رمی را به این آپارتمان‌ها بفرستد تا بتواند روستای گل را که نسبت به آن توجه خاصی دارد رونق ببخشد و بعد آنرا تصاحب کند.

شهروندان رمی که قرار است به این آپارتمان‌ها بروند اغلب از خانواده‌های ضعیف هستند و این برایشان فرصتی به حساب می‌آید که به این آپارتمان‌ها بروند ولی فرهنگشان با فرهنگ مردم این روستا متفاوت است و این باعث مشکلاتی برایشان می‌شود. به علاوه سربازان امپراتور رم هم در روستا حضور دارند و نمی‌گذارند آب خوش از گلوی مردم پایین برود. مردم روستای گل که از تجاوز ارتشی‌های امپراتور رم به خاکشان بسیار ناراضی هستند تصمیم به مقابله با آنها می‌گیرند و ...

فیلم سینمایی «افسانه دره نقابداران» به کارگردانی «دانیل لی»، دوشنبه ۴ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی شائو فنگ فنگ، جان هو و کوئینگ ژو خواهیم دید: جون یوان چی معروف به آسورای آبی مرد جوانی از مبارزان دره ارواح است. مبارزان دره ارواح مبارزانی بسیار قوی هستند. آسورا در کودکی شاهد کشته شدن افراد قبیله اش بوده است و کشتار به خاطر به دست آوردن نقشه گنجی که دست پدر آسورا بوده اتفاق افتاده است. اکنون آسورا قصد انتقام دارد. او به دنبال نقشه گنج است که مطلع می‌شود نقشه گنج توسط زن با نفوذی به نام فانگ دزدیده شده است و آسورا موفق می‌شود که نقشه را باز پس بگیرد. فرماندار شنگ چای هم به دنبال نقشه است و از ژنرال ژائو چانگ کمک گرفته است ولی ...

انیمیشن سینمایی «فوتبالیست ها» به کارگردانی «هیروشی میتسونوبو»، سه شنبه ۵ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: سوباسا اُزارا کاپیتان تیم شاهین به، همراه گنزو واکی‌بایاشی و کاکرو یوگا که در گذشته‌ای نه چندان دور رقیبان او بودند به تیم ملی ژاپن می‌پیوندند و ...

فیلم سینمایی «زمانی برای دوست داشتن» به کارگردانی «ابراهیم فروزش»، سه شنبه ۵ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: محسن و پری حدود نه سال است که با هم ازدواج کرده‌اند. آنها دو فرزند دارند که بابک فرزند اول آنها مشکلات معلولیت جسمی دارد و افشین فرزند دوم آنها نسبت به او نفرت شدیدی دارد.

محسن پس از این که به خاطر مرخصی‌های زیادش از روی سکوی نفتی به تهران انتقال می‌یابد تصمیم می‌گیرد بابک را به بهزیستی بسپارد و همین کار را هم می‌کند ولی پری راضی نیست و بابک را به خانه بازمی گردانند.

درس افشین ضعیف است و دوست او مجید که شاگرد خوبی است در روز تولدش بابک را که در اتاقی حبس شده می‌بیند و برای او سرمشق‌هایی می‌آورد که بابک همه را خیلی سریع می‌آموزد. مجید طبق قولی که به بابک داده او را به مدرسه می‌برد و همین باعث نفرت بیشتر افشین می‌شود و بابک را کتک می‌زند ولی معلم مدرسه به خانه آنها آمده و با اصرار محسن و پری را راضی می‌کند که به بابک درس بدهد.

پس از مدتی بابک پس از گذراندن چهار کلاس آماده آزمون می‌شود و برای مدرسه رفتن آماده می‌شود که ...

محسن تنابنده، نگین صدق گویا، بهناز جعفری، رضا شمسایی، محراب رضایی، علیرضا مظفری، علی اکبر بیات و علی شادمان در فیلم سینمایی «زمانی برای دوست داشتن» ایفای نقش کرده‌اند.