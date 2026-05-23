رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از پیش‌بینی برداشت بیش از ۸۰۰ هزار تن سیب‌زمینی در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: مدیریت متمرکز، رعایت اصول فنی کشت و بارندگی‌های مطلوب این منطقه را همچنان به عنوان قطب اصلی تولید این محصول در کشور تثبیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی‌حسین احدی عالی اظهار کرد: در سال زراعی جاری، ۲۰ هزار هکتار از اراضی آبی و حاصلخیز استان به زیر کشت سیب‌زمینی رفته است که به علت بارندگی‌های مناسب و با تکیه بر مدیریت صحیح مزرعه، استفاده از ارقام اصلاح‌شده و بهره‌گیری از شرایط اقلیمی مناسب، برداشت افزون بر ۸۰۰ هزار تن محصول از مزارع استان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: برداشت سیب زمینی در استان اردبیل از خرداد ماه آغاز و تا اواخر مهرماه طول می‌کشد و مزارعی که در اسفند ماه کشت شده‌اند، در خرداد ماه برای برداشت محصول آماده می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تأکید بر جایگاه راهبردی اردبیل در تولید بذر سیب‌زمینی افزود: اقدامات ارزشمندی در زمینه دانش کشت بافت سیب‌زمینی در استان انجام شده و سالانه بیش از ۲ میلیون عدد بذر «مینی‌تیوبر» به عنوان بذر اصلاح شده سیب زمینی عاری از هرگونه آفت و بیماری تولید می‌شود که به منزله نهاده‌ای مطمئن و سالم در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

احدی عالی تصریح کرد: اولویت این سازمان، بهره‌گیری حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه زراعت کارآمد و مدرن است و در همین راستا از تمامی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌های تخصصی کشت بافت و تولید بذور اصلاح‌شده حمایت‌های ویژه‌ای به عمل می‌آید.

وی به اهمیت بهره‌وری در تولید اشاره کرد و گفت: با هدف مدیریت بهینه منابع آبی، کارشناسان جهاد کشاورزی بستر لازم را برای اجرای سیستم‌های آبیاری نوین از جمله «تیپ» فراهم کرده‌اند که با استقبال گسترده کشاورزان مواجه شده است؛ روشی که ضمن کاهش مصرف آب، ضامن افزایش کمی و کیفی محصول در واحد سطح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از اخذ مجوز صادرات ۲۰ هزار تن سیب‌زمینی با هدف ساماندهی مازاد تولید و تعدیل قیمت بازار این محصول خبر داد.

احدی عالی گفت: روزانه ۴۵۰ تن سیب‌زمینی از طریق گمرک بیله‌سوار به کشور‌های هدف صادر می‌شود که این روند تا زمان تعادل بازار ادامه خواهد داشت.

وی به بازرگانان و فعالان بخش خصوصی که تمایل به صادرات دارند توصیه کرد: هرچه سریع‌تر با ثبت سفارش در سامانه‌های مربوطه برای صادرات سیب زمینی اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: این فرصت مناسبی برای تنظیم بازار و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده است و صادرات سیب‌زمینی مازاد مانع ضرر و زیان کشاورزان خواهد شد.