به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل امورتربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: طراحی و برنامه ریزی حمایت‌های روانشناختی در بلند مدت برای بازماندگان و خانواده شهدا از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است.

سمیه سادات ابراهیمی افزود: مسائل و مشکلات خانواده شهدا و بازماندگان دبستان شجره طیبه میناب پس از بررسی برطرف می‌شود.

وی گفت: برای تسریع در مشاوره و خدمات روانشناختی بهتر و بلندمدت، سه مرکز در شهر میناب، هشتبندی و بندزرک در آینده‌ای نزدیک با دستگاه‌های کامل و بروز تجهیز می‌شود.