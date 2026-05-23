در مراسمی از هفتاد تَن از مشاوران ارائه دهنده خدمات به دانش آموزان بازمانده دبستان شجره طیبه میناب و خانواده شهدا قدردانی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل امورتربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: طراحی و برنامه ریزی حمایتهای روانشناختی در بلند مدت برای بازماندگان و خانواده شهدا از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش است.
سمیه سادات ابراهیمی افزود: مسائل و مشکلات خانواده شهدا و بازماندگان دبستان شجره طیبه میناب پس از بررسی برطرف میشود.
وی گفت: برای تسریع در مشاوره و خدمات روانشناختی بهتر و بلندمدت، سه مرکز در شهر میناب، هشتبندی و بندزرک در آیندهای نزدیک با دستگاههای کامل و بروز تجهیز میشود.