رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز از پیشبینی و راهاندازی ۶ جایگاه موقت برای عرضه و ذبح بهداشتی دام همزمان با عید سعید قربان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، خلیلی تأکید کرد: با استقرار ناظران دامپزشکی و کارشناسان ذبح شرعی در این مراکز، حفظ سلامت عمومی و رعایت دقیق اصول بهداشتی در اولویت مدیریت شهری قرار دارد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت عمومی و رعایت دقیق اصول بهداشتی اظهار داشت: در راستای خدمترسانی مطلوب به شهروندان و تامین رفاه آنان، این سازمان با همراهی دستگاههای اجرایی و تحت نظارت مستقیم مراکز بهداشتی، اقدام به برپایی این جایگاهها کرده است.
وی خاطرنشان کرد: به منظور اطمینان خاطر شهروندان، در تمامی این ۶ جایگاه، ناظرین مراکز بهداشت، دامپزشکی و کارشناسان ذبح شرعی حضور مستمر خواهند داشت تا فرآیند عرضه و ذبح دام با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و مذهبی انجام شود.
خلیلی با بیان اینکه این جایگاهها از ساعات ابتدایی صبح روز عید قربان آماده خدمترسانی به شهروندان شیرازی خواهند بود، آدرس پایگاههای موقت را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. میدان شهید مطهری
۲. بزرگراه امام خمینی (ره)، جنب شهرک گلشن
۳. بولوار شهید باهنر جنوبی، ابتدای شاهقلی بیگی
۴. شریفآباد، نبش کوچه ۲۳،
۵. کمربندی (خروجی شهرک مهدیآباد)
۶. بولوار دکتر حسابی، روبروی شهرک بزین
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در پایان از شهروندان درخواست کرد برای حفظ بهداشت محیط شهری و جلوگیری از شیوع بیماریها، نذورات خود را تنها در این مراکز مجاز که تحت نظارت دقیق و مستمر مراکز بهداشتی قرار دارند، انجام دهند.