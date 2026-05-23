به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد الهداد با تشریح برنامههای صنعت برق برای عبور مطمئن از اوج بار سال جاری اظهار داشت: وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق با طراحی و اجرای ۱۴ مگاپروژه در دو بخش عرضه و تقاضا، برنامهای منسجم برای پایداری شبکه و مدیریت مصرف تدوین کردهاند.
وی افزود: در بخش عرضه، افزایش ظرفیت تولید برق و انجام کامل تعمیرات نیروگاهی با هدف دستیابی به آمادگی حداکثری نیروگاهها در دستور کار قرار دارد و در بخش تقاضا نیز تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اجرای بستههای تشویقی برای مشترکان است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به سهم بالای مشترکان خوشمصرف در کشور تصریح کرد: حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی زیر الگوی مصرف قرار دارند. این مشترکان در صورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه، تا ۳۰ درصد از مبلغ صورتحساب خود پاداش خواهند گرفت؛ این سیاست با هدف تقویت رفتارهای مصرفی صحیح و قدردانی از همراهی مردم طراحی شده است.
الهداد در خصوص مشترکان پرمصرف نیز گفت: در چارچوب قوانین بالادستی و با رویکرد تحقق عدالت در توزیع یارانه انرژی، مشترکانی که بیش از الگوی تعیینشده مصرف میکنند، متناسب با میزان مازاد مصرف، هزینهای نزدیکتر به قیمت واقعی تأمین برق پرداخت خواهند کرد.
محدودیت به جای قطعی؛ خط قرمز صنعت برق در بخش خانگی
وی با تأکید بر اینکه تأمین برق پایدار بخش خانگی همچنان اولویت اصلی صنعت برق است، خاطرنشان کرد: محدودیتها صرفاً در صورت عبور از سقفهای مجاز و ایجاد فشار بر شبکه اعمال میشود و رویکرد ما مدیریت مصرف است، نه قطع برق مشترکان خانگی.
وی همچنین به اجرای بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس این دستورالعمل، صنایع و مشترکان با قدرت ۱۵۰ کیلووات و بالاتر که مصرفی معادل حدود ۳۰ برابر یک مشترک خانگی دارند، موظفاند برق مازاد بر سقف تعیینشده را از طریق تابلوهای آزاد و سبز بورس انرژی خریداری کنند. این اقدام ضمن شفافسازی مبادلات برق، به تخصیص عادلانه یارانهها و پایداری شبکه کمک میکند.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان تأکید کرد: صنعت برق با تمام توان در مسیر تأمین پایدار انرژی برای همه مشترکان، بهویژه بخش خانگی، گام برمیدارد و همراهی مردم در مدیریت مصرف، کلید موفقیت این برنامههاست.