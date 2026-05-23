بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ابراهیم رضایی شامگاه جمعه در اجتماع پرشور مردم بوشهر در میدان امام خمینی (ره) این شهر با تأکید بر اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه در برابر دشمن ایستاده است، اظهار کرد: راهبرد جمهوری اسلامی تنها «مقاومت» است و امروز هیچکس در این کشور حرفی از سازش نمیزند و نباید بزند.
وی در خصوص روند فعالیتهای مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس نیز با تدبیر در حال برنامهریزی است تا جلسههای خود را بهصورت مستمر برگزار کند و به نابسامانیهای کشور، از جمله در حوزه اقتصادی، گرانیها و تورم، رسیدگی جدی کند. من خود در کمیسیونی هستم که از روز دوم جنگ تا به امروز فعالانه در میدان حضور داشته است.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس با اشاره به موضوع مذاکرات، گفت: اگر امروز مذاکرهای صورت میگیرد، به معنای مذاکرات گذشته نیست؛ دشمن به التماس افتاده است. مقامات کشورهای مختلف از جمله پاکستان و سایر کشورها در این مدت به تهران آمدهاند و این نشاندهنده آن است که دشمن پس از مقاومت قهرمانانه ملت ایران، برای مذاکره التماس میکند.
وی تأکید کرد: ما در این مذاکرات به دنبال امتیاز دادن یا کوتاه آمدن از حق هستهای و تقدیم اورانیوم غنیسازی شده نیستیم؛ بلکه مذاکره میکنیم تا دشمن از منطقه اخراج و حاکمیت مطلق ایران بر تنگه هرمز تثبیت شود، امنیت ساحات مقاومت تأمین و تحریمها لغو شود. دوران امتیاز دادن به دشمن سپری شده و دشمن یا باید در برابر دیپلماتهای ما تسلیم و یا با موشکهای ما روبهرو شود.
رضایی با بیان اینکه ایران از نظر دفاعی نسبت به سه ماه پیش بسیار قدرتمندتر شده است، افزود: اگر دشمن دوباره شرارتی انجام دهد، پاسخ ما به مراتب قاطعانه، کوبنده و پشیمانکنندهتر خواهد بود.
وی در خصوص وضعیت تنگه هرمز، اظهار کرد: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد شرایط تنگه هرمز به دوران قبل بازگردد. ما این مسیر را به خون رهبر شهیدمان گره زدهایم و دیگر اجازه حضور و عبور شناورهای متخاصم را در آنجا نخواهیم داد. این موضوع قابل مذاکره نیست و طرحی در کمیسیون امنیت ملی مجلس تدوین شده که در اولین جلسهها به قانون دائمی تبدیل میشود؛ بر این اساس، مدیریت کامل تنگه هرمز، کنترل ترددها و اخذ عوارض در یک قانون جامع پیشبینی شده است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر، وسعت آبهای سرزمینی ما اضافه شد و بدانید اگر دشمن باز هم تجاوزی کند، این بار وسعت خاکهای ما نیز به فضل الهی بیشتر خواهد شد.
رضایی با اشاره به اهمیت حضور مردم در میدان، اظهار کرد: مردم در هر شرایطی میدان را رها نکنند و با حضور حماسی خود، توطئههای دشمن را خنثی کنند، چرا که پیروزی نهایی در گرو تداوم این حضور است.