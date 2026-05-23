مدیریت دفاع مدنی کربلای معلی از آماده شدن طرحی برای میزبانی از میلیون‌های زائر در روز عرفه و عید قربان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تحسین خفاجی، سخنگوی وزارت دفاع عراق اظهار کرد: استان کربلا، طرحی امنیتی ویژه زیارت روز عرفه و عید قربان، آماده کرده است.

آقای خفاجی با بیان این که انتظار می‌رود، میلیون‌ها زائر خارجی در این روز‌ها وارد عراق شوند، گفت: طرح متناسب با این حجم زائر، آماده شده است.

وی توضیح داد: این طرح شامل هماهنگی میان فرماندهی عملیات کربلا و الحشد الشعبی و اقدامات اطلاعاتی در وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های امنیتی و اقدامات پیوسته امنیتی است.

سخنگوی وزارت دفاع تاکید کرد: این طرح متناسب با حجم و اهمیت این زیارت آماده شده تا تردد امن در جریان آن تضمین شود.