برای ساماندهی ازدواج و کاهش مهریه نوعروسان، شورای روحانیون مهاباد بیانیه‌ای صادر و از شهروندان خواستند از آن تبعیت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، ۴۰ نفر از روحانیون و ائمه جمعه و جماعت مهاباد با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، افزایش قیمت طلا و سخت‌تر شدن امر ازدواج و به منظور آسان سازی این امر و جلوگیری از گسترش فساد و مشکلات اجتماعی در مشورت افراد معمتد، بیانه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه مقرر شده است که مهریه ازدواج اعم از نقد و دَین از ۲۳ مثقال طلا و مبلغ نقد از چهار مثقال طلا بیشتر نباشد و تمامی ماموستایان عقدخوان و سردفترداران ازدواج درخواست می‌شود از این تصمیم پیروی کنند. هر چند این تصمیم اعضای شورای روحانیون مهاباد قدرت قانونی و التزام اجرایی لازم را ندارد و خانواده‌های دارای دختر و پسر جوان و دم بخت باید به صورت تفاهمی این موضوع را مورد توجه قرار دهند، اما می‌تواند گامی مهم در راستای تسهیل در امر ازدواج در جامعه باشد و تاحدودی افسار مهریه‌های سنگین را کنترل کند.